Сахалин, открой личико! Туры из Москвы на остров и обратно теперь доступны всем россиянам

Всего на сервисе Russpass доступно пять вариантов путешествия.

В феврале все желающие совершить путешествие из Москвы на Сахалин и обратно могут воспользоваться готовыми туристическими пакетами. Это чартерный перелет, выполняемый московской компанией Tui. В стоимость тура уже включены перелет, трансфер, проживание и экскурсии на любой вкус. Те, кто планирует отправиться в путешествие из Москвы, могут выбирать из четырех готовых турпакетов: «Ski Сахалин», «Привет, зим­ний Сахалин! Лайт», «Привет, зимний Сахалин! Стандарт», «Привет, зимний Сахалин! Макси».

С туром «Ski Сахалин» путешественники проведут неделю на горнолыжных склонах курорта «Горный воздух». Они получат ski-pass на 5 дней подряд. В свободное от катания время можно будет взять экскурсии, чтобы познакомиться с незабываемой природой острова.

В свою очередь тур «Привет, зимний Сахалин! Лайт» предлагает знакомство с островом, включая обзорную экскурсию по вечернему Южно-Сахалинску. За отдельную плату можно будет наполнить программу дополнительными экскурсиями – совершить поездку по Охотскому побережью к бухте Тихая и увидеть ледопады, прокатиться на собачьих упряжках или на снегоходах. Также туристы могут поучаствовать в мастер-классе по приготовлению блюда корейской кухни, отправиться на подледную рыбалку или поймать краба.

Так, например, тур «Привет, зимний Сахалин! Стандарт» позволит увидеть красивые озера Тунайча и Изменчивое, отправиться на подледную рыбалку, посетить место силы Сахалина – скальный останец Лягушка, памятник природы регионального значения, которому 24 миллиона лет. Это одно из самых энергетически заряженных мест на острове, оно окутано мифами и легендами коренного народа – айнов. С вершины останца открывается изумительный вид на Анивский залив и озера. В программе оптимально сбалансированы экскурсионные активности и свободное время, которое можно посвятить катанию на горных лыжах.

Не менее насыщенный тур «Привет, зимний Сахалин! Макси». Во время него путешественники увидят природные памятники региона, покатаются на собачьей упряжке и снегоходах и научатся готовить экзотические блюда. Эта максимально наполненная впечатлениями программа понравится гостям, которые стремятся объять необъятное.