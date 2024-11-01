«Сахалин» – победитель международного турнира «Золотая шайба»

В Перми завершился международный турнир по хоккею «Золотая шайба». К победе стремились юношеские команды игроков 2009 – 2010 г.р. из трех стран (Россия, Беларусь и Казахстан).

В числе участников турнира был островной «Сахалин». На групповой стадии сахалинские хоккеисты нанесли поражения «Акмоле» из Казахстана (12:2), ХК «Кстово» из Нижегородской области (4:0) и сборной Гомельской области из Беларуси (7:2),сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

В полуфинале «Сахалин» убрал с дороги «Янтарную звезду» (Калининград) – 7:2, а в финале забрал победу у «Ярославича» из Ярославля (4:1). Заслуженный итог – первое место.

Состав «Сахалина»: Назар Гаврилов, Владислав Гарматюк, Михаил Гильдеев, Богдан Гуменко, Всеволод Исаков, Ким Ен Дюн, Ярослав Комогорцев, Иван Лебедев, Виктор Лёвин, Даниил Матвеев, Игнат Мутовин, Олег Папшев, Егор Прохоров, Владимир Рачков, Александр Федоров, Алексей Федоров, Илья Храмцов. Тренер Кирилл Громов.

Денис Син – призер чемпионата страны по бразильскому джиу-джитсу

В Москве состоялся чемпионат России по бразильскому джиу-джитсу «ACBJJ RUSSIAN OPEN CHAMPIONSHIP 2024». Он собрал практически всех сильнейших спортсменов страны, которые бились за право выступить на чемпионате мира.

Среди участников турнира был воспитанник сахалинской школы шахмат Денис Син.

До поступления в московский вуз (МАИ) он успел стать мастером ФИДЕ, выиграть чемпионат ДФО и Международные юношеские игры «Дети Азии». А сейчас Денис добивается крупных успехов в новом для себя виде спорта.

В Москве он стал обладателем серебряной медали и получил приглашение на учебно-тренировочные сборы в сборную команду России.

Сахалинские боксёры взяли шесть медалей международных соревнованиях

Островные спортсмены завоевали 3 золотые и 3 серебряные медали международного турнира по боксу в Волгограде. Участниками соревнований стали более 200 спортсменов из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и России. Сахалинскую область представляли шесть спортсменов из Шахтерска.

Первые места в своих весовых категориях выиграли Ярослав Решетников, Никита Уткин и Максим Аникин. Три серебряные награды завоевали Станислав Плешивцев, Владислав Солдатиков и Егор Кривец.

Также приз за лучшую технику и тактику среди боксёров 2013 – 2014 г.р. получил сахалинец Максим Аникин.

«СШ «Сахалин» завоевала бронзовые награды Юношеской футбольной лиги

В Сочи завершился финальный турнир победителей Юношеской футбольной лиги. В заключительный игровой день все матчи завершились с крупным счетом.

«Крылья Советов» из Самары, уже обеспечившие себе золотые награды, проиграли подмосковному «Витязю», который рвался на вторую ступень пьедестала почета (1:4). С 62-й минуты «крылышки» играли вдесятером, а в концовке и вовсе остались на поле вдевятером после второго удаления.

«СШ «Сахалин», застолбившая за собой место на подиуме, играла с «Ленинградцем» (Санкт-Петербург). Островитяне к пятой минуте вели 2:0, а к двенадцатой – 3:1. Голы в нашей команде забили Дмитрий Свиридов, Владислав Фоменко, Андрей Глушко.

Но дальше что-то явно пошло не так. На 59-й минуте Рустам Зобов восстановил равновесие, а буквально через две минуты футболисты из Санкт-Петербурга вырвались вперед с преимуществом в два гола.

Затем «Ленинградец» забил еще два гола с игры и два с пенальти. Итог – 9:3 в пользу команды Северо-Запада.

Разницы +6 добилось и «Динамо-СУОР» из Ставрополя, катком проехавшее по обороне «Тюмени» (7:1). Четыре гола (один из них с пенальти) в активе Руслана Бохова.

Итоговое положение команд:

«Крылья Советов» (Самара) – 12 очков. «Витязь» (Подольск) – 11 очков. «СШ «Сахалин» – 7 очков. «Динамо-СУОР» (Ставрополь) – 6 очков. «Ленинградец» (Санкт-Петербург) – 5 очков. «Тюмень» – 1 очко.

Сахалинские чир спортсмены завоевали шесть медалей на дальневосточных соревнованиях

Сахалинцы взяли четыре золотые и две серебряные медали чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по чир спорту. За награды боролись более 1200 участников из Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Магаданской, Сахалинской, Амурской областей и Республики Бурятия.

В категории «чир хип-хоп двойка мужчины/женщины» победу одержали Даниэла Боярова и Милана Терентьева, второе место у Марины Ивановой и Арины Коваленко.

Еще одно золото завоевали Ульяна Колесник и Валерия Шаройкина, выступившие в категории «чир хип-хоп двойка юноши/девушки».

В «чир джаз двойке юноши/девушки» лучший результат у Маргариты Будылиной и Ульяны Колесник. В этой же категории Милана Енина и Ангелина Коломоец стали серебряными призерами.

Заключительное, четвертое золото, сахалинской команде принесли Эльвира Гордеева и Максим Морозов («чирлидинг-стант-партнерский мужчина/женщины»).