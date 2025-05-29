Сахалин почтил память жертв Нефтегорской трагедии

В ночь с 27 на 28 мая 1995 года за считанные секунды стихия унесла жизни более двух тысяч человек, а благоустроенный Нефтегорск превратился в руины. Тысячи семей остались без крова и близких.
В канун годовщины трагедии в Охе прошла акция «Свеча памяти жертв нефтегорской трагедии». На мемориале в память о погибших горели сотни свечей и лампадок. Люди возлагали цветы, обнимались, плакали, делились воспоминаниями.
28 мая на месте бывшего посёлка Нефтегорск состоялся траурный митинг. В церемонии приняли участие представители регионального правительства, областной думы, руководство Охинского муниципального округа, сотрудники организаций, которые участвовали в ликвидации последствий катастрофы, а также сотни жителей региона, чьи судьбы были разрушены этой трагедией.
Тем временем в Южно-Сахалинске памятные мероприятия и возложение цветов прошли у мемориала жертвам землетрясения на привокзальной площади.
– Мы скорбим о тех, кто погиб в ту страшную ночь 30 лет назад, умер под развалинами до прихода спасателей, скончался от полученных травм. Эта страшная трагедия стала уроком. После нефтегорского землетрясения в Сахалинской области были ужесточены требования к сейсмостойкости зданий. Мы сформировали и постоянно поддерживаем значительный запас сил и средств на случай чрезвычайных ситуаций. Эти меры призваны спасти жизнь и здоровье людей, – сказал председатель правительства области Алексей Белик.
Представители епархиального духовенства провели заупокойное богослужение. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.
Очевидцы трагедии рассказывают, что за несколько минут до первого толчка в воздухе установилась зловещая тишина, а затем последовали мощный гул и яркое свечение неба. За 17 секунд все 17 пятиэтажных домов посёлка сложились как карточные домики, похоронив под собой тысячи людей. Некоторые дома загорелись из-за утечки газа, многие жители сгорели заживо, не успев выбраться из-под завалов.
Спасатели, работавшие на месте трагедии, впервые применили так называемый «час тишины», когда полностью останавливали работу тяжёлой техники, чтобы услышать крики выживших. Из-под обломков было извлечено около 400 пострадавших, но многим медики уже не могли помочь.
Анастасия КАРАМУШКИНА.
А в сопках…
«Зигзагообразная трещина змеилась параллельно горному массиву с севера на юг. Местами разлом то расширялся до метра и более, то сужался. Космы мха, кусты карликовой березки и кедрового стланика свисали в земной мрак. По обеим сторонам то тут, то там фонтанировала вода…
Ствол кряжистой лиственницы был расщеплён, разорван вдоль от корня до вершины на две части. Дикий удар убил таёжную красавицу, и половинки её разъехались друг от друга, сохраняя вертикальное положение…
На ровном месте, среди редколесья, земля была вздыблена. Деревья, словно иголки ежа, торчали в разные стороны…».
Из документальной повести «Сахалинский разлом» Станислава Грабузова.
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