Сахалин поделится опытом цифровой трансформации с регионами России

Форум «Управление регионом на основе данных» объединит руководителей цифровой трансформации регионов РФ. Представители субъектов расскажут о лучших практиках внедрения высоких технологий, обменяются опытом. На мероприятии, которое состоится 2-3 марта в Южно-Сахалинске, пройдут пленарное заседание, обсуждение бизнес-миссий по импортозамещению, практическое занятие по управлению данными, подписание меморандумов и соглашений.

– Цифровые решения широко применяются в отраслях островного региона и страны. Трудно теперь представить жизнь обычного человека без приложений Госуслуг и других аналогичных решений. Высокие технологии преобразили здравоохранение, ЖКХ, социальную сферу.

Например, записаться на прием к врачу теперь можно с помощью интернета или мобильного телефона, с помощью цифровых технологий оптимизирован график работы врачей и на треть увеличено количество выдаваемых талонов. Благодаря внедрению цифровых сервисов в нашем регионе в несколько раз увеличилось количество заявок на газификацию.

Используем беспилотные летательные аппараты для ликвидации незаконных свалок, осматриваем с помощью дронов вышки связи перед приёмкой. Важно продолжить внедрение высоких технологий в повседневную жизнь. Для этого необходимо регулярно обмениваться опытом с коллегами из других регионов, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

Ранее о проведении масштабного форума на Сахалине губернатор Валерий Лимаренко договорился с главой Минцифры РФ Максутом Шадаевым, который также примет участие в мероприятии.

Форум организует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с Министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на официальном сайте форума https://digital-islands.sakhalin.gov.ru