«Сахалин» подсел на «диету поражений» на чемпионате России по волейболу

После дня отдыха возобновились матчи чемпионата России по волейболу среди женских команд в высшей лиге А. Открывали третий день девятого тура в Череповце, 14 февраля, «Локомотив-2» (Калининградская область) и «Сахалин».

Мотивация у «Локо» на этот матч была крайне амбициозная. В чемпионате дружина из Калининграда потерпела три поражения от островитянок. Имея, в хорошем смысле слова, спортивное честолюбие, железнодорожницы горели желанием хотя бы один раз победить неуступчивый «Сахалин». Наши же девушки выходили на площадку с одной целью — пополнить турнирную таблицу очередной викторией и тремя очками, и не прервать победную серию над «Локо».

Номинальными хозяевами площадки в этот день были калининградки. И о своих амбициях на результат встречи они заявили с первых розыгрышей, поведя в счёте 2:0, 3:1. Такое неудачное начало поединка нисколько не смутило островитянок, они не только быстро сравняли счет 3:3, но и стали наращивать свое преимущество — 5:7, 6:9, 8:12. У «Сахалина» в этот период встречи отлично работал блок, большинство атак были результативными, надежно играли в защите. Когда разница в счёте достигла четырёх очков, старший тренер «Локомотива-2» Андрей Алексеев взял первый тайм-аут. После этой минутной паузы игра «Локо» пошла по их сценарию. Девушки продемонстрировали свой неуступчивый характер и вгрызались в каждый розыгрыш. Вначале они сравняли счёт 16:16, поймав кураж, сделали заявку на победу в партии 23:18 и достигли своей цели 25:20.

В перерыве, судя по всему, у главного тренера Олега Ляпугина состоялся серьезный разбор «полетов» первого сета со своими подопечными. Нашему наставнику не понравилось, что вторая половина партии прошла под диктовку соперниц, которые смогли перевернуть ход встречи в свою пользу.

В начале второго сета «Локо» продолжал доминировать на площадке 3:0. И здесь островитянки «разозлись» не на шутку. Сравняв счет 3:3, наши девушки от розыгрыша к розыгрышу прибавляли агрессии в своих атаках, и результат не замедлил сказаться — 7:13, 9:15, 14:20. Итог партии 18:25 и 1:1.

Третья партия напоминала головокружительные американские горки. «Локо» ведёт 8:4, 10:5. «Сахалин» сравнивает счет 11:11. На табло загораются 11:12, 13:12, 13:14, 14:15. После этого островитянки не испытывали серьёзных проблем от соперника и довели третий сет до победного конца 19:25 и 1:2.

Четвертая партия была определяющей в матче. Ведя в счёте 7:4, «Локо» все же позволил «Сахалину» догнать себя 7:7, а затем железнодорожницы бились на равных 9:10, 11:12, 13:14. При счете 14:14 островитянки включили «секретный тумблер» и обозначили свое преимущество в игре 15:19, 19:22. Без нервотрепки концовка в матче не обошлась. «Локомотив-2» показал свой неуступчивый характер 20:22. И все же победную точку в партии и в матче поставила сахалинка Светлана Ерлыкова — 21:25 и 1:3.

Вечером хозяйка девятого тура «Северянка» праздновала очередной успех во встрече с «Амурскими тигрицами» (Хабаровский край) 3:1 (23:25, 25:11, 25:20, 25:14).

Завершал девятый тур в Череповце поединок «Северянка» — «Сахалин».

Дебют встречи получился довольно «весёленьким». Хозяйки площадки ведут в счёте 2:0, 3:2, 4:3, 5:4. Островитянки не позволяют соперницам убежать далеко вперёд 2:2, 3:3. 4:4, 5:5. Как не старался «Сахалин» сдержать атакующий порыв «Северянки», им этого не удалось сделать — 10:5, 11:6. В какой-то момент показалось, что наши девушки нашли свою игру сократив счет до двух очков 12:10. Однако команда из Череповца вновь завладела инициативой и закономерно пришла в победе в партии 25:19.

Второй сет стал волейбольным кошмаром для островной дружины. Соперник просто куражился на площадке, о чём говорил счёт 7:2, 11:2, 18:5. «Северянка» превосходила наших девушек во всех компонентах игры, что не позволила им набрать больше десяти очков в партии — 25:10 и 2:0.

В перерыве «Сахалин» постарался отформатировать память проигранного вчистую второго сета и навязать сопернику свою игру. И это частично удалось. Игроки «Северянки» решили, что без особого труда дожмут островитянок в третьем сете, на время упустили нить игры из рук. Ведя по ходу партии 10:5, 12:6, они позволяли «Сахалину» сокращать счёт до минимума 14:13, 15:14. 16:15, но не более того. Как только разница в счёт достигала одного очка, дружина из Череповца усиливала мощь атак, которые показывали, что их класс игры выше, чем у «Сахалина». Итог третьего сета это наглядно показал — 25:20 и 3:0.

После этого поражения «Сахалин» опустился на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата. Потеснило нашу дружину «Динамо» (Приморский край).

В десятом туре 25 — 26 февраля в Хабаровске «Сахалин» дважды встретиться с «Атомом-Курск» (Курская область). В третьем туре, который проходил в Орле 5 ноября, островитянки, уступили «Атому» 0:3 (25:20, 25:17, 29:27). На следующий день в драматическом поединке смогли взять реванш 3:1 (22:25, 25:22, 25:22, 34:32).

Подводя итоги двух последних туров, можно сказать: «Сахалин» подсел на «диету поражений». Проиграть четыре встречи командам, которые занимают две верхние строчки в турнирной таблице, не зазорно. Каждая волейбольная дружина сталкивается с этим, чтобы понять, как выходить из подобной ситуации и что необходимо для этого сделать. Будем надеяться, что тренерскому штабу «Сахалину» удаться найти выход из этой патовой ситуации.

Игорь КАРПУК.

Фото пресс-службы профессионального спортивного клуба «Сахалин».