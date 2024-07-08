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Сахалин покорил сердца гостей выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Среди гостей сахалинской экспозиции был замечен министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. С газетой «Советский Сахалин» в руках он проводил экскурсию.

Международная выставка-форум «Россия» в Москве на ВДНХ закрылась.

На торжественной церемонии первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко отметил, что выставка вошла в десятку самых посещаемых мест на планете — её гостями стали более 18 млн человек.

Сотни тысяч россиян и зарубежных гостей побывали у стенда Сахалинской области. На протяжении восьми месяцев здесь проходили различные мастер-классы и практические занятия, экспонировалась масса интересных проектов. Посетители выставки познакомились со всем, чем богата уникальная область на островах. И были покорены не только красотами уникальной природы, но и важнейшими достижениями Сахалина и Курил.

На тожественной церемонии особо отмечалось, что многие жители России узнали о достижениях, представленных на выставке «Россия», не побывав на ней, но благодаря СМИ — ежемесячно журналисты освещали более тысячи мероприятий. Совокупный охват публикаций в СМИ и социальных сетях о выставке превысил более 65 млрд — это в восемь раз больше населения Земли.

Газета «Советский Сахалин» тоже рассказывала о мероприятиях выставки и даже была представлена на стенде региона. Кстати, редакция оказалась единственной из региональных изданий, подготовившей для этого мероприятия пять специальных выпусков с материалами об островном крае. Их по достоинству оценили посетители сахалинского стенда.

Ольга РОМАНОВА.

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