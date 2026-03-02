Сахалин принимает сильнейших горнолыжников и легкоатлетов страны

Губернатор области вручил награды призёрам первенства, чемпионата и Кубка России по горнолыжному спорту.

Победителей престижных всероссийских соревнований, которые проходят на трассах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», поздравил губернатор Валерий Лимаренко.

В соревнованиях участвуют свыше 100 спортсменов из 19 регионов России. Они борются за награды в трёх дисциплинах: слаломе, слаломе-гиганте и супер-гиганте. На склонах «Горного воздуха» все эти дни сотни зрителей, наблюдающих за состязаниями.

— Нам подарили большой спортивный праздник, и мы благодарны за это. У нас одновременно проходит три чемпионата Российской Федерации. И мы радуемся, что на Дальний Восток, в Сахалинскую область пришёл большой спорт, – отметил глава региона Валерий Лимаренко. – Спортсмены считают, что у нас на «Горном воздухе» лучшие трассы.

Среди победителей есть и сахалинские спортсмены. В супергиганте чемпионата среди женщин «серебро» досталось Дарине Иохвидович.

У мужчин третьим финишировал Дмитрий Пышкин.

В первенстве России среди юниорок в супергиганте «золото» взяла Дарина Иохвидович.

По итогам Кубка России среди женщин в супергиганте второе место у Дарины Иохвидович. В мужском финале «бронза» досталась Артёму Кашинцеву.

В Южно-Сахалинске состоялось открытие Всероссийского чемпионата по лёгкой атлетике. Национальные состязания сильнейших легкоатлетов страны впервые проводят на Дальнем Востоке.

Участников стартов на торжественной церемонии открытия приветствовал губернатор Валерий Лимаренко.

— Добро пожаловать на Сахалин! Всероссийский чемпионат по лёгкой атлетике впервые проводится в островном регионе. Благодаря поддержке Президента Владимира Путина, его вниманию к развитию Дальнего Востока мы получили возможность создавать современную инфраструктуру и стать площадкой для проведения спортивных праздников национального масштаба. Желаю зрителям зрелищных стартов, а спорт­сменам — удачи! Пусть победит сильнейший! – сказал губернатор.

Почётным гостем церемонии открытия стал исполнительный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики Борис Ярышевский.

— Порядка 60 регионов и более 300 лучших спортсменов Российской Федерации проделали долгий путь, чтобы попасть в самый новый в нашей стране манеж. Его построили благодаря губернатору и правительству Сахалинской области. Он был открыт в декабре 2025 года. И наш председатель Пётр Михайлович Фрадков сказал, что чемпионат России должен пройти именно здесь. Спасибо большое вам за возможность всем нашим спортсменам заявить себя, адаптироваться к Дальнему Востоку. Сюда будет направлен фокус нашего внимания, – отметил он.

Спортсмены соревнуются в 12 дисциплинах – беге на 60 метров с барьерами, а также в прыжках в длину, высоту, с шестом и тройном прыжке. Кроме того, разыгрываются награды в толкании ядра и эстафете 4х400 метров. Островной регион представляют 8 легкоатлетов, в их числе члены юниорской сборной страны Михаил Кожаров и Алина Платонова.

На состязаниях уже определены первые чемпионы 2026 года. «Золото» по прыжкам с шестом среди женщин взяла Татьяна Калинина. А финал на 3 тысячи метров среди мужчин выиграл Владимир Никитин.

