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«Сахалин» пробил оборону «Зенита». Но не питерского. Наш клуб победно завершил первый круг первенства России по футболу

Фото: gagaru.club

7 июля завершился первый круг первенства России по футболу среди команд второй лиги (дивизион «Б», группа 3). «Сахалин» играл в Пензе с местным «Зенитом».

Третий раз в истории главным арбитром матча с участием «Сахалина» была женщина.

Впервые «Сахалин» играл при арбитре-женщине (Вера Опейкина) 8 октября 2023 года и проиграл в гостях «Химкам-М» (0:2). 5 мая 2024 года островитяне при судействе Кристины Душковой проиграли на своём поле «Рязани» (0:1).

На этот раз сахалинские футболисты смогли сломать неприятную традицию. Арбитр Юлия Веселова из Московской области зафиксировала их победу (1:0), сообщила пресс-служба минспорта островной области.

В целом, игра была, что называется, «до гола». Соперники строго играли в защите, практически не давая друг другу шансов.

И всё же «Сахалин» сумел преодолеть эшелонированную оборону «Зенита». На 66-й минуте полузащитник Максим Ерусланов воспользовался свободным пространством в опорной зоне и точно пробил в нижний угол – 1:0.

Первый круг островитяне завершили на четвёртом месте. Второй круг они начнут 4 августа. «Сахалин» играет в Коломне с одноимённым клубом.

 

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