«Сахалин» против «Сахалинца». Через неделю начнется первенство России среди команд Футбольной национальной лиги-2

Мяч на центр!

Футбольный клуб «Сахалин» начал подготовку к сезону 2022/2023 года в первенстве России среди команд ФНЛ-2.

Как сообщили в региональном министерстве спорта, в составе «Сахалина» продолжат выступать вратари Александр Ким и Александр Хорошилов, защитники Муртази Алахвердов, Олег Булатников, Дмитрий Гаврилин, Сергей Гаврилко, Александр Красивин, Игорь Маслов, полузащитники Даниил Большунов, Ибрагим Катиновасов, Евгений Матрахов, Андрей Сорокин, Егор Чу, Ян Шанин, нападающий Максим Азаренков.

Новобранцев пока трое. Защитник Илья Мамкин (03.08.2001) выступал в молодежном первенстве РФПЛ за «Тамбов-М». Затем в его карьере были «Факел-М» (Воронеж) и «Черноморец» из Новороссийска. Всего провел 46 матчей, забил 1 гол.

Полузащитник Роман Изосимов (21.06.1997) является воспитанником саратовского футбола. Выступал за «Сокол» (Саратов) и «Зенит» (Пенза). На профессиональном уровне провел 56 матчей, забил 1 гол.

Нападающий Георгий Журавлев (10.07.1997) перешел в «Сахалин» из «Динамо-Владивосток», за который в минувшем сезоне провел 13 матчей и забил 2 гола. До этого играл за ФК «Рязань» и «Носту» (Новотроицк). На профессиональном уровне – 123 матча и 32 гола. Самым успешным для него был сезон 2020/2021 года, когда он в составе «Рязани» провел 25 матчей (второй дивизион и кубок) и забил 16 мячей.

Что касается самого турнира, то он начнется в середине этого месяца (ориентировочно 16 июля). Схема проведения будет той же, что и в сезоне 2021/2022 года. Сначала команды сыграют в двух подгруппах, затем лучшие продолжат борьбу за 1 – 12-е место, остальные – за 13 – 24-е место.

Соперниками «Сахалина» на первом этапе будут «Металлург» (Липецк), «Динамо» (Брянск), «Строгино» (Москва), «Авангард» (Курск), «Рязань», «Пересвет» (Домодедово), «Арсенал-2» (Тула), «Квант» (Обнинск), «Академия-Тамбов», «Родина-2» (Москва), «Сахалинец» (Москва).

Медали завоевали все

В Биробиджане состоялся межрегиональный юношеский турнир по боксу «Шолом-2022» на призы законодательного собрания. В соревнованиях имени почетного гражданина ЕАО Льва Тойтмана приняли участие более 80 боксеров в возрасте от 11 до 16 лет из шести регионов ДФО (ЕАО, Амурская, Сахалинская области, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края).

Почетными гостями турнира были олимпийский чемпион 1988 года Вячеслав Яновский и чемпион СССР 1986 года Дмитрий Болигузов.

Островной регион представляли семь боксеров из Поронайска, Шахтерска и Южно-Сахалинска. Каждому из них удалось завоевать медаль.

На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись боксеры из Шахтерска Ярослав Васильев (возрастная группа 2010 – 2011 г. р., весовая категория до 36 кг), Сергей Тисленок (2008 – 2009 г. р., до 54 кг), а также Егор Степкин из Поронайска (2008 – 2009 г. р., до 66 кг).

Серебряный призер турнира – Евгений Жатько из Шахтерска (2006 – 2007 г. р., до 60 кг).

С бронзовыми наградами вернулись на Сахалин Даниил Скворцов из Шахтерска (2008 – 2009 г. р., до 40 кг), южносахалинцы Мухаммад Касимов (2006 – 2007 г. р., до 57 кг) и Артур Капитонов (2008 – 2009 г. р., до 40 кг).

Победителей и призеров межрегионального турнира подготовили тренеры Дмитрий Парфенов (Поронайск), Сергей Алексеев (Шахтерск), Николай Барышев (Южно-Сахалинск).

Не затерялась среди «звезд»

В Брянске разыграли Кубок России по легкой атлетике. Его участниками стали 593 спортсмена из 64 регионов страны.

Кубок России входит в серию соревнований «Королева российского спорта». Выступая на этапах этой серии, легкоатлеты набирают рейтинговые очки, чтобы поехать на первую всероссийскую спартакиаду между субъектами РФ по летним видам спорта, которая пройдет в Челябинске с 25 по 28 августа.

Соревнования в Брянске собрали многих «звезд» отечественной легкой атлетики. Свое мастерство показали олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, чемпионка мира в прыжке с шестом Анжелика Сидорова, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы в беге с барьерами Сергей Шубенков, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по прыжкам в высоту Илья Иванюк.

Сахалинскую область представляла Алиса Платонова из Южно-Сахалинска. Воспитанница спортшколы олимпийского резерва по летним видам спорта (тренер Наталья Шапкина) была заявлена на дистанцию 400 метров.

Островная спортсменка выиграла свой забег, показав время 53,77 секунды. Это позволило ей выполнить норматив мастера спорта России и занять четвертое место.

Боролся и с жарой

В Челябинске завершилось первенство России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования собрали 106 участников из 27 регионов страны.

Спортсмены разыграли медали в беговых дисциплинах (бег на 100, 200, 400, 800, 1500 м), прыжках в длину и высоту, метании диска, клаба, копья и толкании ядра.

Все участники продемонстрировали завидное мастерство в непростых погодных условиях. В Челябинске все дни состязаний царила жара за тридцать градусов, палило солнце, было душно.

Островной спортсмен Егор Стрикун (юноши 14 – 17 лет, класс F40 – 46) завоевал две медали. Он занял второе место в метании копья. В своей лучшей попытке послал снаряд на 18,38 метра. А в толкании ядра у островитянина был третий результат (8,39 метра).

Юные стрелки

Екатерина Казаринова, Владислав Немыкин и София Перфилова взяли «золото», «серебро» и «бронзу» на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия «Юный стрелок России» среди юношей и девушек до 17 лет. В турнире (он прошел в Ижевске) приняли участие более 500 спортсменов из 42 регионов страны. Сахалинскую область представляли 13 стрелков из Южно-Сахалинска и Томари.

Сейчас островные стрелки готовятся к «Открытой юношеской лиге России». Состязания пройдут в Московской области с 8 по 18 июля.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.