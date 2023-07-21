Сахалин расправляет крылья. До открытия фестиваля «Крылья Сахалина» остается совсем немного времени

По оценкам организаторов, ожидается более тысячи участников и не менее 3500 зрителей и болельщиков. Фестиваль такого масштаба и содержания – единственный на Дальнем Востоке.

В июне глава региона Валерий Лимаренко объявил о принятом им решении возобновить проведение «Крыльев Сахалина». Фестиваль авиации и музыки «Крылья Сахалина» пройдет 18 – 20 августа на аэродроме «Пушистый», что в Корсаковском районе.

Для гостей фестиваля организуют шесть зон, в каждой из которых можно найти себе занятие по интересам: физкультурно-спортивную, выставочную, культурную, военно-патриотическую, торгово-ярмарочную, туристическую и образовательную.

Соответствующие поручения были даны профильным министерствам и ведомствам: минкульту, минспорту, агентству по делам молодежи… Соответственно, и масштаб подготовки внушительный.

«Советский Сахалин» обратился за комментарием к одному из организаторов директору спортивной школы по техническим видам спорта Дмитрию Третьякову.

– Дмитрий, по вашим ощущениям, это будет праздник или основной акцент сделаете на соревнованиях?

– Праздник с большой спортивной составляющей – это «Сахалинский рубеж» и состязания на спортплощадках, где пройдут показательные выступления спортивных школ. Конечно, будут призы, медали, кубки. Фестиваль трехдневный, программа насыщена спортом. Выступят эндуристы (мотоциклисты-экстремалы. – Прим. авт.). Их гонка No Place To Run пройдет 18 – 19 – 20 августа. В первый день у них – пролог на аэродроме «Пушистый», затем по программе два внедорожных дня с посещением красивейших мест юга Сахалина.

Будет на что посмотреть и поклонникам авиации – выступления на воздушных шарах, мотопарапланах, разнообразных самолетах. А еще будут выступления спортсменов-лучников, соревнования по сборке-разборке огнестрельного оружия… Всего и не перечислишь!

– Какова география участников, по предварительным данным?

– В основном заявки поступают с Дальнего Востока – из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска. Интерес проявляют музыкальные группы, участники и зрители. Ожидаются музыкальные коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга. Мы принимаем предложения из любых регионов России, как говорится, двери открыты для всех.

– В соцсетях фестиваля время от времени выкладываются забавные ролики с белкой в кадре. Чем она прославилась?

– На «Пушистом» проживает несколько белок, одну из них мы практически приручили и даже имя придумали – Эсмеральда.

– Она напрашивается на то, чтобы стать символом фестиваля! Логотип с Эсмеральдой, безусловно, дополнительно украсит праздник, не так ли?

– Интересная идея, мы обязательно обдумаем такой проект.

– На каком этапе подготовка к фестивалю?

– Рутинный, но важный этап: заключение договоров, закупка всего необходимого. Разметка площадок, подготовка, покос травы, грейдеровка. Нам эта работа хорошо знакома. При этом сегодня все исполняется намного проще, чем прежде: помощи от регионального правительства гораздо больше. Губернатор Валерий Лимаренко лично взял это дело на контроль, назначил по каждому направлению ответственных. Работать стало проще – организационные вопросы решаются быстрее. Все делается грамотно, никто не вмешивается в наполнение фестиваля. Но при этом большое внимание уделяется вопросам безопасности, логистики, бытовых условий. Так что большое спасибо правительству региона.

– Важное дополнение к программе «Крыльев Сахалина» – армейская составляющая. События на этой площадке будут происходить параллельно с событиями на других?

– Не параллельно. Начиная с третьего по счету фестиваля мы проводим «Крылья Сахалина» на аэродроме «Пушистый» вместе с военными 68-го армейского корпуса в рамках всероссийского военно-технического форума «Армия». В нынешнем году это будет «Армия-2023». Военные – наши постоянные участники. Так что для нас это не новелла, а традиция, которая ведет начало с 2014 года. «Пушистый» расположен на землях минобороны, военные нас пустили на свою территорию, и во многом фестиваль проводится благодаря им. Поэтому фестиваль – единый организм, в котором одно другое дополняет.

– Нам хорошо знакомы ощущения, связанные с восстановлением давних традиций. В этом году впервые за десятилетия проведены соревнования на призы «Советского Сахалина» по прыжкам на лыжах с трамплина. На них выступили спортсмены из олимпийской сборной страны. При поддержке региональных властей получился настоящий праздник спорта, которого многие ждали долгие годы.

– Круто! Для меня газета с детства знакомая. В 2025 году отметит 100-летие, это не может не вызывать уважения. Сохранение и возрождение традиций – большое и важное дело. Хорошо, что региональные власти это понимают и поддерживают.

Николай ПИТЕРСКИЙ.