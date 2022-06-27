Сахалин рискует изрядно «похудеть». Безответственное хозяйствование может привести к потере части территории суши острова

В Невельске после памятного многим землетрясения 2007 года приподнялся участок морского берега, таким образом сама природа «подарила» городу дополнительную площадь суши. Человек же, додумавшийся добывать песок в карьерах, обустроенных на морских берегах, провоцирует обратный процесс – туда, где была суша, может скоро вернуться море. Так считает Дмитрий Лисицын, руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина».

– В конце мая «Советский Сахалин» в статье «Дамоклов меч над Теплыми озерами» рассказал об экологической угрозе, нависшей над ожерельем озер, расположенных на юге острова. Доктор географических наук Виктор Афанасьев считает эту угрозу реальной и приводит в качестве аргументов результаты своих научных исследований.

– Тема сохранения наших уникальных озер нам близка и понятна. Важна сохранность самих озер как природных объектов, как неотъ­емлемая часть островного ландшафта. Они разнообразят и украшают юг Сахалина и в качестве природных экосистем, и в плане ресурса для рекреации – отдыха и любительского рыболовства. Здесь люди купаются, загорают, отдыхают на природе, могут в безопасных условиях заниматься кайтингом (вид спорта, основанный на движении спорт­смена по водной поверхности на «доске» под действием силы тяги от воздушного змея. – Прим. авт.). Озера важны и для развития туризма.

Деятельность по добыче песка является главной угрозой Теплым озерам и другим подобным прибрежным пресноводным водоемам. Она связана с разрушением традиционных мест отдыха – полян, лужаек, подъездов к озерам. Наносит большой вред общественным интересам.

– Несведущему человеку непонятно: как такое может быть в принципе? Есть берег моря, есть водоохранная зона, так какое тут может быть производство? Видимо, есть пробелы в законодательстве?

– Как правило, деятельность по добыче песка проходит под эгидой или на основе программы «Дальневосточный гектар». Предприимчивые дельцы оформляют участки в пользование, зачастую в прибрежной защитной и водоохранной зонах. А затем бесконтрольно и незаконно, поскольку такая деятельность требует лицензии, добывают песок для продажи. А прикрываются такими целями, как расчистка участка, подготовка к строительству, временное перемещение, временное хранение. Эти формулировки приводят в официальных ответах на запросы органы власти. Есть большой пробел в законодательстве, позволяющий такую незаконную деятельность с тяжелейшим негативным воздействием на природные объекты, важные для жителей области.

– Похоже, проблема не теряет актуальности?

– Не теряет. В силу некоторой непроработанности, излишней либеральности программа предоставляет лазейки недобросовестным предприимчивым людям, которые зарабатывают деньги, нанося вред природе и людям. Например, можно вспомнить случай в Ногликском районе, когда полученный «ДВ-гектар» пытались использовать для размещения вредных нефтесодержащих отходов.

Только благодаря общественному резонансу, участию СМИ и достаточно твердой позиции администрации района удалось пресечь это безобразие. Аналогичный пример, о котором писал «Советский Сахалин», в Холмском районе, в Садовниках. Предприимчивые люди оформили участок по программе «ДВ-гектар» и принялись размещать отходы нефтедобывающей деятельности, переработанные в так называемый «торфогрунт». Безопасность такой переработки вызывает большие сомнения. И эта практика не прекратилась, большое количество нефтеотходов подобным образом продолжают складировать на других гектарах.

Были попытки оформить «ДВ-гектары» на особоохраняемых природных территориях. В государственном заповеднике «Поронайский» было передано в пользование 6 участков… Потребовалось вмешательство прокуратуры, после чего решение было отменено.

Но даже на этом фоне добыча песка в Корсаковском районе – один из вопиющих случаев. Привлечь к ответственности виновных нарушителей пока не удалось. И это огромный минус госорганам: полиции, министерству экологии и природных ресурсов области, администрации района, не осуществляющим земельный контроль должным образом.

– Корсаковский район не одинок, к сожалению. Виктор Афанасьев приводит свежий пример: в ходе научного мониторинга в его поле зрения попал песчаный карьер, расположенный недалеко от устья реки Ильинки в Томаринском районе. На спутниковом фотоснимке отчетливо видно, что с одной стороны его отделяет от моря лишь тонкая перемычка, а с другой стороны расположена автодорога. Ученый допускает, что для экологической катастрофы вполне достаточно сильного шторма.

– Там же, в Корсаковском районе, на побережье сохраняется длинная цепочка старых карьеров, разработанных 10 – 20 лет назад. Целик, полоска суши, отделяющая котлованы от моря, постоянно сокращается, море его размывает. Раньше или позже размоет совсем, тогда морские воды затопят карьеры и продолжат мощно вгрызаться в сушу.

Остров потеряет десятки, а то и сотни гектаров своей территории! И мало при этом не покажется никому: под удар попадут береговые предприятия со своими базами и строениями. Из-за возможной цепной реакции пострадают дороги, ведущие к мысу Свободному и к туристическим достопримечательностям вроде мыса Великан…

Карьер у Ильинки для нас новый, еще не обследованный объект. Через пару недель мы начнем свой мониторинг заполнения горбушей нерестилищ на реках Сахалина, стартуем с юго-западного побережья острова. Естественно, не пройдем мимо Ильинки.

Беседовал

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.