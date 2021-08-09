Сахалин – родина олимпийского самбо. Превосходство самообороны без оружия признают представители других единоборств

Перед Играми в Токио Россия и Сахалин одержали первую победу, к ней наша страна шла долгие годы. В столице Страны восходящего солнца Международным олимпийским комитетом самбо официально признано олимпийским видом спорта.

Создатель этого вида спорта уроженец поста Александровского (ныне г. Александровск-Сахалинский) Василий Ощеп­ков был арестован по надуманному обвинению в 1937 году и не дожил до полной и безоговорочной победы на мировом уровне выстраданного им детища. Но его яркая жизнь прошла не зря. Первым из россиян и третьим из европейцев он получил черный пояс «Кадокана» – международного института дзюдо в столице Японии, где есть выставка фото нашего земляка.

Он обучался одновременно у двух великих людей своего времени – святого Николая Японского и создателя дзюдо Дзигоро Кано. Вернувшись в Россию, создал боевое искусство, которое объединило в себе ударную и бросковую техники. Это искусство взяла на вооружение советская армия и спецслужбы, впоследствии оно получит название – самооборона без оружия (самбо), превосходство которого признают представители других единоборств.

Руководитель сахалинского отделения всероссийской федерации самбо Альберт Югай называет официальное признание этого спорта историческим событием, которое еще сложно осознать в полной мере. В спорте, по мнению нашего собеседника, его можно сравнить с восторгом, который вызвал полет в космос Юрия Гагарина.

– Победа России и нашего спорта – только так можно расценивать решение Международного олимпийского комитета. В этом огромная заслуга международной федерации самбо и чемпионов Федора Емельяненко, Хабиба Нурмагомедова и Олега Тактарова, доказавших, что самбо самое эффективное из существующих единоборств. Самбо – это универсальная прикладная система, которая помогла победить и сохранить нашим солдатам жизни в Великой Отечественной войне, Афганистане и других горячих точках, – говорит Югай.

С его точки зрения, помимо нефти, газа и рыбы главное, что Сахалин дал миру, – это Ощепков и борьба самбо, основанная на русской традиции и философии. В отличие от принципа «мягкой силы» дзюдо девиз самбо: «Русские не сдаются».

С практической точки зрения признание самбо олимпийской дисциплиной должно способствовать увеличению его финансирования.

– До сегодняшнего момента на развитие дзюдо выделялось в два раза больше средств, чем на самбо, – отметил Югай.

– По этой причине и в спортивной школе Александровска-Сахалин­ского, носящей имя В. С. Ощепкова, ранее закрыли отделение самбо и культивируют олимпийский вид спорта дзюдо, – рассказал Евгений Долгоруков, советник управления социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский район». – Тем не менее наши борцы выступают на соревнованиях как по самбо, так и по армейскому рукопашному бою, карате и по вольной борьбе. В городе ежегодно проводится открытый региональный турнир по самбо памяти В. С. Ощепкова, в котором принимают участие спортсмены из разных районов Сахалина и даже с Курильских островов.

Местный краевед Григорий Смекалов открыл в городской библиотеке мини-музей, посвященный Василию Сергеевичу. На территории строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса планируется установить памятник нашему великому земляку.

Правда, пока этот памятник уже пятый год пылится на складе одного из предприятий города в ожидании завершения строительства этого объекта. Но и. о. министра спорта области Артем Подшивалов заверил корреспондента «Советского Сахалина», что ФОК точно будет построен в 2021 г.

По словам Альберта Югая, в разных регионах России установлено 17 памятников легендарному самбисту Ощепкову. Только во Владивостоке, где он жил совсем недолго, их три. А на Сахалине он установлен лишь недавно в Корсакове.

Сусанна Адрова, президент региональной общественной организации «Спортивная федерация дзюдо», рассказывает, что в Южно-Сахалинске выделены средства для открытия сквера им. В. Ощепкова с памятником возле спортивной школы греко-римской борьбы. Открытие ожидается в этом или в следующем году. А в ноябре – декабре 2021 года должен быть проведен турнир памяти нашего знаменитого земляка.

Альберт Югай сетует, что в этом году федерации самбо не было выделено средств. А они необходимы, в том числе для того, чтобы отправлять сахалинских спортсменов на сборы и соревнования, тем более что некоторые из них включены в сборную России и отобраны для участия в чемпионате Европы.

Артем Подшивалов надеется, что олимпийский статус поможет решить этот вопрос, а кроме того, самбо получит важный толчок для своего дальнейшего развития и привлечет еще больше молодежи в этот замечательный вид спорта.

Кстати, сам Подшивалов посвятил этому виду спорта долгие годы. На борцовском ковре он стал кандидатом в мастера спорта по самбо. Будем надеяться, что победит и в борьбе за позиционирование нашего острова как родины олимпийского вида спорта. И самбо будет включено в список базовых видов в нашем регионе.

Между прочим, официальный международный язык самбо – это русский. Все спортсмены учат термины на великом и могучем русском языке. В этом смысле самбо является средством распространения культуры и влияния России на планете, а Александровск-Сахалинский может стать еще и международной столицей этого вида спортивной борьбы.

Даниил ПАНКСТЬЯНОВ.