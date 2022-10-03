Сахалин с вами, возвращайтесь с победой! Область проводила на материк защитников Родины

Первые бойцы, призванные войска по плану частичной мобилизации, вылетели из Южно-Сахалинска в Ростовскую область. На месте солдаты пройдут курс подготовки и боевого слаживания.

Во второй день октября на плаце военной части в Аниве сахалинцы провожали мобилизованных земляков. Будущих бойцов, отобранных военными комиссариатами островных районов, приветствовала знаменная группа, после благословил священник.

Губернатор области Валерий Лимаренко, вернувшийся из Москвы, где присутствовал на принятии президентом России освобожденных территорий в состав нашего государства, обратился к землякам с короткой речью.

— Мы гордимся вами — людьми, которые приняли важное и мужественное решение. Мы благодарны вам и вашим семьям, — сказал губернатор. — Вы должны твердо знать и понимать: идете сражаться за Родину. Все четыре области и две республики приняты в состав Российской Федерации. Мы уже начали работать с вашими семьями и позаботимся о них так, как положено. По любому вопросу — формальному и неформальному. Все, что нужно для вас и для победы, сделаем. Ждем вас дома живыми и здоровыми.

После руководителя региона слово взял главный федеральный инспектор в Сахалинской области Иван Терентьев.

— Сегодня вы встали в строй по приказу Родины, — обратился он к сахалинцам, — уверен, вы с честью выполните поставленные перед вами боевые задачи, вдохновляясь подвигами наших великих предков и современных героев Отечества.

Представитель военного ведомства напомнил: мобилизованные имеют статус, соответствующий положению военнослужащих по контракту. Это касается медицинского, материального и социального обеспечения.

Анивчане с трехцветными флагами вышли на обочины городских дорог, по которым колонна автобусов и грузовиков прошла в аэропорт Южно-Сахалинска.

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До отправки в Ростовскую область, призванные проходили подготовку в сахалинских частях. На «Успенском» бойцов учили маскироваться, определять цели, корректировать огонь артиллерии, пользоваться приборами наблюдения, оказывать первую помощь.

Как сообщает министерство обороны, в ростовских лагерях мобилизованные военнослужащие получат и обновят навыки ведения боя в составе взводов и рот, освоят боевую технику и вооружение, пройдут огневую подготовку. По завершению программы боевого слаживания подразделения, составленные из мобилизованных граждан, приступят к обороне освобожденных территорий. Часть подготовленных бойцов будет находиться в резерве.

Частичная мобилизация в России объявлена указом президента 21 сентября. Она охватит примерно 300 тысяч граждан, находящихся в запасе вооруженных сил, имеющих военную специальность и подходящих по состоянию здоровья…

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— Сахалин и вся Россия с вами! Мы вами гордимся и ждем вас домой в полном составе! — самое неожиданное обращение к бойцам прозвучало по громкой связи аэропорта Южно-Сахалинска. Сотрудники воздушной гавани области тепло проводили земляков в Ростов-на-Дону, пожелав им победы.

Николай Шелепов.