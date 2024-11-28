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Сахалин стал рекордсменом по сбору клубники

Урожай этой любимой всеми ягоды в уходящем году превысил 100 тонн, его собирали на 30 га полей. По мнению экспертов, подобного клубничного проекта нет ни в одном регионе Сибири и Дальнего Востока.

Такой рывок стал возможен благодаря двум хозяйствам из областного центра. Одно – эко-ферма «Клубника от Наташи» – работает уже несколько лет и вырастило в нынешнем году более 80 тонн, рассказали в региональном минсельхозе. Сегодня это хозяйство является крупнейшим в Сибири и на Дальнем Востоке. В его планах – увеличить площадь посадки на 40%.

Другое хозяйство – «Дары Сахалина» – начало свою деятельность в 2022 году. Вначале руководители намеревались выращивать картофель и овощи, но затем, оценив сахалинский рынок, решили заняться ягодой. В июне 2023 года на двух гектарах земли высадили первое поле клубники – 62 тысячи саженцев. Первый урожай собрали несколько скромный – около 6 тонн. В нынешнем году результат был лучше в разы – более 20 тонн!

После этого аграрии заложили новые плантации, и в следующем году ожидают урожая в 60 тонн сочной ягоды. Параллельно с этим планируют расширить ассортимент – на ферме высадили 8,5 тысячи саженцев малины. И уже в следующем году собираются получить урожай около 6 тонн. В ближайшей перспективе намереваются заняться выращиванием голубики.

Расширение сельхозплощадей стало возможным благодаря мерам господдержки, заложенным в областной программе развития аграрной отрасли. Это хороший стимул для плодотворной работы.

Несмотря на то, что ягодное направление ещё не является приоритетным в области, руководство нашего островного региона существенно поддерживает фермерское сообщество в развитии этого направления, подчеркнула министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко. В 2024 году  за счёт средств областного бюджета «ягодным» хозяйствам возместили более 73 млн рублей понесённых затрат. Производители приобрели туннельные теплицы для выращивания ягод, технологическое оборудование, саженцы и удобрения.

Кстати, фермеры отмечают, что, несмотря на непредсказуемость сахалинской погоды в нынешнем году, этот сезон оказался более удачным по сравнению с прошлым. И планируют приятно удивлять сахалинцев качественной ароматной продукцией.

Антон СМОЛЯКОВ.

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