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Сахалин становится всё энергичнее! Энергохозяйство островного региона выходит на новый уровень

Фото пресс-службы Сахалинэнерго.

На днях на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 приступила к работе новая газотурбинная установка отечественного производства мощностью 25 МВт.

Энергетики информируют: до ноября на этой же ТЭЦ введут в эксплуатацию ещё один такой же агрегат, сейчас проводится пусконаладка. Обе эти газотурбинные установки ЭГЭС-25ПА изготовлены на предприятии «ОДК-Авиадвигатель» Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха.

В 2025 году на ТЭЦ-1 смонтируют ещё четыре газотурбинных энергоагрегата общей мощностью 100 МВт, сообщает минэнерго области.

ТЭЦ-1 – крупнейшая электростанция региона, которая обеспечивает областной центр электричеством и теплом.

Другая новость из мира энергетики: в селе Новиково Корсаковского района введён в строй автоматизированный гибридный энергокомплекс (АГЭК). Он создан на базе обновлённого ветродизельного комплекса, введённого в строй 10 лет назад. По сути, это полигон водородных технологий, организованный совместными усилиями РусГидро, региональных властей и ученых Московского физико-технического института (МФТИ).

В составе энергокомп­лекса современные дизель-генераторы и обновлённые ветроэнергетические установки. В водородный полигон вошли генератор водорода, модуль электрохимического генератора и проточная батарея. За работой всех блоков следит система автоматизированного управления, созданная в научно-исследовательском центре РусГидро на острове Русский.

 

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