«Сахалин» (старшая группа) победил лидера первенства Юношеской футбольной лиги – Дальний Восток

В очередных матчах первенства Юношеской футбольной лиги – Дальний Восток «Сахалин» на «Спартаке» 4 августа принимал «Динамо» (Владивосток). Юноши возрастной группы до 16 лет уступили гостям 0:1. В свою очередь старшаки U-18 преподнесли настоящую сенсацию, обыграв лидера первенства 2:0.

С последними результатами у сахалинцев-старшаков дела обстояли неважно. И это мягко говоря. К понедельнику были проиграны, в последних пяти встречах, четыре и только один матч смогли наши парни завершить мирным исходом. В этой печальной статистике числилась неудача в столице Приморья от бело-голубых, 21 июня, со счетом 1:2. Набрав 13 очков, забив 16 мячей в ворота соперников и пропустив в свои 18, островная команда занимала пятую строчку в турнирной таблице.

Надо отметить, что и динамовцы дважды оступились в последних пяти матчах. И, несмотря на эти неудачи, имея в активе 27 очков, при разнице мячей 36 – 14 команда из Владивостока уверенно лидировала в первенстве.

Все это говорило о том, что очевидным фаворитом в дальневосточном дерби являлось «Динамо». Один из стандартных прогнозов перед началом встречи на «Спартаке».

Первые две минуты встречи были за хозяевами поля. «Сахалин» попытался навязать свой рисунок игры. Но как не старались островитяне организовать быстрый гол в ворота гостей, не хватало нашим парням в атаке скоростей, а часть из них срывалась по причине надежной игры в защите бело-голубых. А динамовцы не спешили форсировать события. Выдержав натиск хозяев, они перешли на половину поля «Сахалина». На четвертой минуте получили право на первый угловой у ворот островитян.

«Сахалин» не остался в долгу и тут же организовал быструю атаку по левому краю. Кирилл Кецко красиво оставил не у дел защитника гостей, ворвался в штрафную соперника, сотворил отличный пас, находящемуся на линии вратарской площади Костантину Нарайкину, который сходу плотно пробил в створ ворот. Только отменная реакция голкипера бело-голубых Евгения Грязева спасла динамовцев от неприятностей.

И все же островитяне смогли сотворить гол. На восьмой минуте очередную быструю атаку по левому краю нашей команды гости прервали недозволенным приемом. До ворот было метров тридцать. Тимур Друсолевич навесил на дальнюю штангу, где на втором этаже Дилан Одинаев переиграл защитников «Динамо» и головой отправил мяч в сетку ворот – 1:0.

Начав с центра, бело-голубые пошли на штурм ворот хозяев поля. За четыре минуты три раза подавали угловой и дважды были близки к тому, чтобы сравнять счет в матче.

Игра пошла на встречных курсах. На шестнадцатой минуте Алексей Кириенко ворвался в штрафную площадь динамовцев и практически остался один на один с вратарем, но в последний момент защитник в подкате смог прервал атаку. Спустя пять минут затяжную атаку на ворота «Динамо» завершил точным ударом под перекладину с линии штрафной площади Тимур Друсолевич. С огромным трудом Евгений Грязнов перевел мяч на угловой.

У гостей впереди не все получалось. Половина атак захлебывалась уже в зародыше, когда островитяне умело накрывали их прессингом. Кроме того, бело-голубые не всегда находили интересные решения, зачастую неточно пасовали или утыкались с мячом в соперника.

Начало второго тайма показало, что у гостей вышла совсем другая команда. Судя по всему, в перерыве состоялся довольно серьезный разбор первого тайма, который помог разбудить игроков.

На 51-й минуте серьезный провал допускают наши защитники. Нападающий гостей Роман Козлов врывается в штрафную бьет в левый нижний угол. Ивана Прищеп был не в силах выручить команду, но мяч прошел в считаных сантиметрах от стойки ворот.

Спустя пять минут уже «Сахалин» получил отличную возможность увеличить счет в матче, но Алексею Кириенко не хватило исполнительского мастерства на завершающей стадии атаки. Тут же «Динамо» проводит свой кинжальный контрвыпад, но Денис Димов с двенадцати метров пробил выше ворот.

Главный тренер «Сахалина» вынужден был выпускать на поле свежие силы. Вместо Владислава Фаевского, Константина Нарайкина, Кирилла Кецко на поле вышли Эдуард Боку, Максим Кладов, Константин Радченко.

Несмотря на проведенные замены, гости продолжали доминировать на поле. Еще четыре раза они могли сравнять счет в матче, но каждый раз спортивная фортуна поворачивалась к ним спиной. И вот здесь сработал закон футбола. Не забиваешь ты, соперник забьет тебе. Одна из редких контратак «Сахалина» – и Эдуард Боку на 79-й минуте делает счет 2:0.

Надо отдать должное сопернику, юноши не смирились с поражением, а до финального свистка делали все от них зависящее, чтобы не только забить гол престижа, но и сравнять счет в матче. Количество единоборств на поле зашкаливало.

Доминировать «Сахалину» было проблематично. Но спортивные боги в этот вечер были на стороне хозяев поля. Да и наш голкипер Иван Прищеп творил чудеса, вытаскивая порой просто «мертвые» мячи.

Игроков «Динамо» не упрекнешь в разгильдяйстве, недонастрое, безразличии. В свою очередь и наши парни рубились изо всех сил, пластались в подкатах, ложились под удары, не жалели себя в стыках. Благодаря этому им удалось сдерживать «Динамо» и накрывать гостей высоким прессингом.

Победа над лидером первенства 2:0 оставляет надежны «Сахалину» на подиум в первенстве. Для этого команде нельзя оступаться ни в одном из пяти оставшихся поединках. Пока же турнир берет паузу на месяц. Следующий матч наша дружина проводит в Благовещенске 7 сентября.

Призрачными, на сегодняшний день, выглядят мечты на медали у юношей островной команды до 16 лет. Поражение от «Динамо» 0:1, стало пятым, в последних шести матчах первенства. Именно этот провал в турнире не позволит команде ворваться в тройку призеров.

Игорь КАРПУК.

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