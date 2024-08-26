«Сахалин» теряет очки. Футбол

На минувшей неделе ФК «Сахалин» провёл два матча.

22 августа наша дружина играла с «Космосом» (Долгопрудный) на Кубок России. Итог – поражение со счётом 0:2. Напомним: неделей раньше островитяне уступили этой команде с таким же счётом в матче чемпионата.

25 августа ФК «Сахалин» в Старом Осколе был разгромлен командой «Салют Белгород» – 0:3.

Это был матч 20 тура первенства России по футболу во второй лиге (дивизион «Б», группа 3). Соперники были соседями по турнирной таблице: хозяева поля – пятые, гости – шестые.

1 сентября «Сахалин» играет в Орле с одноимённым клубом.

«Сахалин» остался на шестом месте, «Орёл» – на десятом.

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.