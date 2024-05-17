Сахалин тонет в розовых облаках – зацвела сакура

Минула весенняя ночь.

Белый рассвет обернулся

Морем вишен в цвету.

Мацуо Басё.

В Южно-Сахалинске, как, впрочем, и на всём юге Сахалина, несмотря на причуды погоды с частым возвратом холодов, цветёт сакура. Днём, когда пригревает солнце, на аромат нежных розовых цветков слетаются пчёлы и шмели. Прохожие задерживают шаг и фотографируют это великолепие и делают селфи на фоне экзотической красоты.

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К сожалению, цветение сакуры кратковременно. Хотя японцы, веками соблюдающие традицию ханами (любования цветами), считают, что и пора увядания сакуры сама по себе прекрасна и достойна любования.

Обычно цветение сакуры, если смотреть масштабно, в Южно-Сахалинске начинается с западной и центральной частей, а затем день за днём распространяется восточнее, в сторону улиц Комсомольской, Горького, городского парка культуры и отдыха имени Гагарина. Это объясняется особенностями рельефа – чем выше над уровнем моря, тем прохладнее.

По словам нашего постоянного консультанта, кандидата биологических наук

старшего научного сотрудника сахалинского филиала ботанического сада-института ДВО РАН Виктора Шейко, то, что мы называем сакурой – это вишня разных видов. В дикой природе Сахалина произрастает два основных вида. В городе в основном можно видеть вишню Саржента (мелкопильчатая), цветущую розовыми цветками. Её можно отличить по виду края листа, на котором множество мелких зубчиков.

На территории областного краеведческого музея, неподалеку от знаменитой большой пушки сейчас цветёт вишня ниппонская. Цветки у нее белоснежные с бледно-розовой сердцевинкой.

Впрочем, в разных местах встречаются гибриды, сорта, формы, в том числе махровые. В коллекции ботанического сада есть вишня Фуджи, происхождением с одного из полуостровов неподалеку от Токио. Она отличается лучшим вкусом своих плодов.

В отличии от вишен с почти чёрными и с терпко-вяжущим вкусом плодов у Фуджи вкус более благородный. У этого вида другое строение соцветий, в основании каждой плодоножки – листик-воротничок.

В городе цветут не только вишни. В японском садике у Хоккайдо-Центра можно видеть необыкновенную красоту: на голом древесном стволике распустились большие «ромашки» с крупными лепестками, напоминающими по форме лопасти вертолёта. По словам Виктора Шейко, это редкая в наших краях магнолия кобус. Растение капризное, сложное в уходе, но очень декоративное.

Многие садоводы-любители хотели бы иметь сакуру на своем участке. И судя по объявлениям, предложений о продаже саженцев немало. Здесь важно не попасть впросак.

Вот случай из собственной практики. На рынке женщина предлагала саженцы и уверяла, что это именно сакура. Но по некоторым признакам было видно, что это не вишня, а черёмуха, причём редкого вида – черёмуха Сьори, включённая региональную Красную Книгу… Но продавец натаивала, что это именно сакура, и она её давно разводит на своём огороде…

Поэтому, чтобы не рисковать, лучше обращаться за саженцами в официальные питомники или к специалистам Сахалинского ботанического сада.

К слову

В одном из питомников, в планировочном районе Новоалександровск, саженец вишни Саржента до полуметра высотой стоит 2 тысячи, до метра – 4 тысячи рублей.

У частников тоже попадаются интересные предложения. Например, пятилетнюю вишенку Ошидори высотой два метра можно приобрести за 2 тысячи.

Семён РЕЧКИН.