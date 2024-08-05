Сахалин» увёз три очка из Коломны. Футбол

4 августа команды второй лиги первенства России по футболу (дивизион «Б», группа 3) сыграли матчи 17 тура. «Сахалин» гостил в Коломне у одноимённого клуба.

Накануне игры в ФК «Коломна» полыхало совсем не по-детски. 1 августа команда проиграла в Кубке России медийному клубу «Амкал» (1:8).

Однако в центр внимания попал не разгромный счёт, а игра некоторых футболистов проигравшей команды, которые делали очень странные ошибки.

После игры пошли разговоры, что «Коломна» специально проиграла матч «Амкалу», а футболисты команды делали ставки на своё поражение.

По горячим следам в «Коломне» было проведено собрание, после которого она рассталась с защитником Кадыргали Симбаевым.

Понятно, что в такой обстановке сложно готовиться к очередному матчу. И игра с «Сахалином» показала, что «Коломна» по праву занимает последнюю строчку турнирной таблицы.

Гости превзошли хозяев поля по всем параметрам. Достаточно привести данные по ударам по воротам (11:2 в пользу «Сахалина»).

Если в первом тайме «Коломна» создала пару эпизодов, которые с натяжкой можно назвать полумоментами, то после перерыва не было и этого. Тем более что заключительные десять минут хозяева поля играли в меньшинстве.

Поэтому вряд ли кого-то удивило, что «Сахалин» одержал «сухую» победу (2:0), забив оба гола во втором тайме.

Отличились Даниил Большунов (50-я минута) и Кирилл Могель (90+).

В компенсированное время на замену вышел воспитанник «СШ «Сахалин» Андрей Савин. Это уже четвертый матч полузащитника во второй лиге, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

– Установка была не расслабляться, не смотреть на турнирное положение соперника, не смотреть на кубковую игру «Коломны» с медиалигой. В принципе, футболисты это и выполнили. Мы пропустили прошлый тур. Чувствовалась неуверенность. Спешили в завершающей стадии. Было много моментов, но подвела реализация. Во втором тайме держали темп. Потом сработал «стандарт». Затем играли по счёту. А когда у «Коломны» удалили игрока, стало попроще и забили ещё. Могу сказать, что это уверенная победа нашей команды, – сказал наставник «Сахалина» Юрий Дроздов.

После 15 игр у «Сахалина 29 очков. Он занимает 4-е место в турнирной таблице. На 5-м идёт «Химки-М» также с 29 очками, но москвичи провели на одну игру меньше.

Тройка лидеров – «Динамо-Владивосток» (40 очков), «Композит» и «Космос» (обе команды из Московской области, у них по 32 очка).