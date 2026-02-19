Сахалин в четвёртый раз стал площадкой для проведения Всероссийского фестиваля «СВОих не бросаем»

19 февраля Южно-Сахалинск в четвёртый раз принял Всероссийский музыкально-патриотический фестиваль «СВОих не бросаем».

Мероприятие проведено в преддверии Дня защитника Отечества и адресовано бойцам, посвятившим себя служению Родине.

Идея проводить патриотический фестиваль на Сахалине появилась во время одной из поездок губернатора Валерия Лимаренко в Донбасс, где перед военнослужащими выступали сахалинские артисты.

Ведь островной край — место воинской славы. В августе 1945 года именно здесь наши деды и прадеды одержали победу над милитаристской Японией и освободили Южный Сахалин и Курилы.

— Это адресное мероприятие, посвящённое нашим защитникам. Выступают артисты, которые регулярно выезжают в зону специальной военной операции и поддерживают бойцов — порой с большим риском, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко. – С такими исполнителями область выстраивает устойчивое сотрудничество. Я лично приглашал их к нам по военно-патриотическим проектам. За это время сложились тёплые, доверительные отношения, а острова стали для телеведущих и музыкантов уютной, гостеприимной площадкой. «Своих не бросаем» — это для них не пустые слова, а принцип, который они подтверждают своим творчеством. Этот принцип разделяем и мы, регулярно навещая наших ребят непосредственно в местах их боевой службы. Рассматриваем такие мероприятия как часть последовательной работы по поддержке военнослужащих и их семей.

В этом году на сцену фестиваля «СВОих не бросаем» вышли Олег Газманов и группа «Эскадрон», Вадим Самойлов и группа «Агата Кристи», Сергей Галанин и группа «СерьГа», Алексей Поддубный и группа «Джанго», группы «7Б» и «Зверобой», Пётр Лундстрем, Сергей Войтенко, Тимур Ведерников. В программе вечера были и музыкальные номера от сахалинских исполнителей — Виктории Малютенко, Георгия Зобова, Вениамина Кима, Дианы Головиной. Ведущие мероприятия — Юлия Барановская и Влад Маленко.

В концертной программе зрители услышали новые авторские композиции и бессмертные хиты о Родине, силе русского народа и подвигах нашей армии. Все музыкальные номера сопровождались тематическим видеорядом и сценографической постановкой.

Телеверсию фестиваля покажут в эфире «Первого канала» 22 февраля в 23.00.