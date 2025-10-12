Сахалин впервые примет первенство России по прыжкам на лыжах с трамплина

Первенство России по прыжкам на лыжах с трамплина среди юниоров и юниорок 15 — 19 лет пройдет на трамплинном комплексе «Высота» в Южно-Сахалинске с 16 по 19 октября, сообщила пресс-служба минспорта региона.

Более 30 спортсменов из Пермского края, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Свердловской и Сахалинской областей покажут свое мастерство на самом мощном трамплине Дальнего Востока – К-72.

16 октября в 15.30 состоится парад открытия, с 16.00 до 18.00 пройдут индивидуальные состязания, в 18.00 — награждение победителей и призеров.

17 октября с 16.00 до 18.15 состоятся командные соревнования, в 18.15 — церемония награждения.

19 октября с 11.30 до 13.45 — командные смешанные соревнования, в 13.45 — церемония награждения.

Сахалинцев и гостей региона приглашаем посетить зрелищное мероприятие по адресу: Алтайский переулок, 7, трамплинный комплекс «Высота». Вход свободный.