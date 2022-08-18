Сахалин: вся прелесть в деталях. Обновленный форум «ОстроVа» ищет свежие идеи для развития региона

Основная тема форума «ОстроVа» в этом году – «Управленцы реальных решений». Участники могут «дотянуть» свои проектные идеи, найти поддержку и партнеров, получить предложение по трудоустройству.

В этот раз на форуме три направления: «Острова развития», «Острова будущего», «Острова гостеприимства». В первом направлении участники занимаются идеями по улучшению инфраструктуры, социальными проблемами, сохранением и приумножением исторического и культурного наследия. Во втором – монетизацией творчества, преобразованием пространства, социокультурной повесткой. И в третьем – развитием туризма, работой над эффективными бизнес-решениями.

– Южно-Сахалинск мне понравился чистотой, просторными улицами, – поделилась впечатлениями Полина Никулина, шеф-редактор цифрового журнала «Вкурсе», администратор сайта «Многоликий Хабаровский край». – Широкие, не как в Хабаровске, велодорожки, современные остановочные павильоны, где можно укрыться от дождя.

Еще с любой улицы видны горы. Из-за этого создается ощущение величия этого места. И это мне тоже нравится, отметила она.

Сам форум насыщен обучением. Все мастер-классы и лекции о том, что мы можем сделать для Сахалина, как нам его улучшить. Я очень надеюсь, что все наши стратегические инициативы реализуются, и остров станет уникальным и развитым, сказала Полина.

В этом году все участники, которые приехали на «ОстроVа» с готовыми грантовыми проектами, защитили их еще до официального старта. Организаторы сделали это, чтобы отобрать лучшие работы, и назвать победителей на церемонии закрытия.

С самого утра участники готовились выступить перед экспертной группой. По регламенту у каждого было всего три минуты для рассказа о своей идее. Судьи оценивали ее по нескольким критериям, главный из которых – социальная значимость.

Лучшие работы получат грантовую поддержку от 5 тысяч до полутора миллионов рублей.

В этом году на конкурс поступило более 110 заявок. И перед очной защитой проходил предварительный отбор на соответствие условиям – его преодолели более 70 участников.

– Я решил поехать на «ОстроVа» в первую очередь с туристической целью, – рассказал москвич Евгений Котов, работник стратегического консалтингового агентства. – Вторая цель – приобрести что-то полезное для себя, завести новые знакомства, придумать новые идеи. Впечатления от Южно-Сахалинска хорошие.

Ощущение, что здесь все, как и везде, но немного по-другому. То есть вся прелесть в деталях: в лопухах размером в мой рост, в автомобилях Toyota с праворульным управлением. Я бы все это использовал для рекламы региона.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.