«Сахалин» взорвал «Арсенал». Наша команда эффектно завершила футбольный сезон

В заключительном матче первенства России по футболу во второй лиге (дивизион «Б», группа 3) «Сахалин» 3 ноября принимал «Арсенал-2» (Тула). Хозяева поля победили со счётом 4:0.

После прохождения половины дистанции первенства гости из Тулы занимали шестую строчку в турнирной таблице. В их активе было 21 очко. Команда одержала 6 побед, три матча завершила вничью и пять проиграла. В ворота соперников «Арсенал-2» забил 19 мячей, в свои пропустил 13.

О спортивных показателях островной команды в первом круге мы писали в предыдущем репортаже. Что касается очного поединка, то встречаясь с «Арсеналом-2» 7 апреля в первом туре на поле соперника, наша команда победила со счетом 2:1. Всего же в первенстве России дружины встречались пять раз. Три победы у «Арсенала-2», две – у островитян. Соотношение мячей 8:6 в пользу «Арсенала».

Во втором круге гости выиграли три матча, один свели вничью и в девяти уступили соперникам. Как следствие, занимали одиннадцатое место.

«Сахалин» имел отличные шансы в итоговом протоколе подняться с седьмой строчки на пятую. Для этого необходимо было выигрывать заключительный матч у туляков и ждать результатов игр с участием «Спартака» (Тамбов), «Химок-М» (Московская область). Об этом в конце репортажа.

Дебют встречи получился довольно веселеньким. Уже на 2-й минуте гости организовали быструю многоходовую комбинацию по левому краю. Нападающий «Арсенала» Алексей Белянин ворвался в штрафную площадь островитян и смог выдать отличную передачу в центр вратарской площади. К счастью «Сахалина», никто из игроков соперника не смог завершить эту атаку.

Сахалинцы не остались в долгу, старались отвечать на каждую атаку «Арсенала» своей.

На 10-й минуте гости провели кинжальный выпад по правому краю и получили право на штрафной удар в 18 метрах от ворот хозяев. Алексей Белянин пробил сильно в левый нижний угол ворот «Сахалина». И вновь спортивная фортуна была на стороне островитян. Мяч попал в стойку ворот и отскочил в поле. В возникшей неразберихи во вратарской наши защитники смогли выбить мяч за пределы поля.

Несмотря на то, что стартовые 45 минут дались очень непросто хозяевам поля, наши парни стали прибирать инициативу в свою пользу. Игра смотрелась, но не хватало гола, чтобы сделать ее по-настоящему зрелищной. И взятие ворот состоялось.

Атаку от своих ворот начал защитник «Сахалина» Глеб Бизин. Он выдал отличный пас находившемуся в центре поля Кириллу Могелю, который в одно касание переправил мяч устремившемуся к рамке соперника Валерию Альшанскому. Атака получилась настолько стремительной и неожиданной для гостей, что защитники провалились, и Альшанский остался один на один с голкипером «Арсенала». Валерий аккуратненько уложил мяч в правый нижний от вратаря угол – 1:0.

Казалось, что на этом островитяне успокоятся, но «Сахалин» включил такие скорости, что у ворот «Арсенала» поднялся настоящий девятый вал. Гол, что называется назревал. И он состоялся. На 24-й минуте Кирилл Могель обокрал защитника туляков у штрафной и отдал пас находящемуся на углу штрафной площади Владиславу Мягкову. Наш полузащитник, не задумываясь ни на секунду, пробил по воротам. Мяч влетел в правую от вратаря девятку – 2:0.

«Сахалин», поймав кураж, продолжал диктовать гостям свои условия игры. Спустя четыре минуты островитяне провели изумительную по красоте атаку. Василий Чижиков, получив мяч на левом краю, обыграл игрока «Арсенала» и отдал мяч Сергею Крамаренко, который оставил не удел двух защитников и переправил кругляш в центр штрафной, там находился Андрей Сорокин. Наш капитан изящно пяткой отдал пас Никите Дроздову, который технично отправил мяч в верхнюю паутинку – 3:0.

После мощного штурма хозяева поля сбавили обороты и, что называется, начали катать вату. «Арсенал» воспользовался этим и стал подолгу раскатывать мяч в центре поля, пытаясь отыскать свободную брешь в обороне хозяев. «Сахалин» спокойно отбивался и швырял мяч вперёд. Надо отметить, что наша оборона в целом работала качественно, не давая гостям простора в позиционных атаках и блокируя множество ударов.

Второй тайм начался на удивление спокойно. «Арсенал» большими силами шел вперед, стараясь не только сократить счет, но и по возможности перевернуть игру в свою пользу. К сожалению главного тренера туляков Андрея Козлова, его подопечные не смогли извлечь ничего положительного из своих атак.

А наставник «Сахалина» Юрий Дроздов, видя, что его подопечные продолжают «сушить» игру, чтобы как-то оживить ход встречи, отправляет в бой свежие силы. На поле вышли Тристан Комков, Андрей Савин, Арсен Уртаев, Александр Васильев, Александр Иванов. Отдыхать отправились Владислав Мягков, Валерий Альшанский, Максим Ерусланов, Никита Дроздов, Кирилл Могель.

Молодёжь рвалась в бой и придала игре новый импульс. Хозяева поля забрали в частную собственность половину поля гостей и имели не одну возможность увеличить счет в матче. Огорчили островитяне соперника на 78-й минуте. После розыгрыша углового удара Андрей Сорокин переправил мяч в ворота «Арсенала» и установил окончательный счет.

– Сегодня мы полностью контролировали игру, были организованы в обороне и атаке, соперник создал минимум моментов. Завершили сезон достойно, порадовали болельщиков, «Сахалин» наконец начали уважать и относиться к нам с опаской, – подвел итоги матча и сезона главный тренер Юрий Дроздов.

Добившись красивой победы, игрокам «Сахалина», тренерскому составу и островным болельщикам оставалось только ждать результатов встреч «Космос» (Долгопрудный) – «Спартак» (Тамбов), «Салют-Белгород» – «Химки-М» (Московская область). Только осечки в этих поединках «Спартака» и «Химок-М» позволяло «Сахалину» подняться в итоговом протоколе первенства с седьмого места на пятое. Увы. Красно-белые выиграли 1:0, желто-черные 2:1, тем самым оставив «Сахалин» за пределом шестерки.

Впереди команду ждёт отпуск и предсезонные сборы весной уже следующего года.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.