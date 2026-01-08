«Сахалин» взял Москву. На чемпионате России по волейболу среди женских команд

Отлично стартовала в седьмом туре чемпионата России по волейболу в высшей лиге А среди женских команд островная дружина. Матчи проходят в Анапе. Вчера в первом поединке «Сахалин» со счетом 3:0 переиграл «Москвичку-МВА» (Москва).

На протяжении всей встречи наши девушки доминировали на площадке, о чем наглядно говорит счет в партиях — 25:11, 25:10, 25:16. Успех в этом матче позволил островной команде подняться на вторую строчку в турнирной таблице. На сегодняшний день в 27 матчах «Сахалин» одержал 20 побед и имеет в своем активе 58 очков.

Замыкает тройку лучших «Динамо-Анапа». Бело-голубые 7 января со счетом 3:1 (25:19, 25:20, 21:25, 25:20) взяли вверх над «Амурскими тигрицами» (Хабаровский край). Проведя в чемпионате 23 матча, динамовки смогли праздновать 20 викторий и набрать 56 очков.

Возглавляет турнирную таблицу «Северянка» (Череповец). В стартовом поединке седьмого тура лидер чемпионата в Калининграде со счетом 3:0 (25:19, 25:19, 25:21) сломил сопротивление «Тюмени». Дружина из Череповца в 23 встречах 21 раз покидала волейбольную площадку в качестве победителя. В активе «Северянки» 60 очков.

Сегодня, 8 января, «Сахалин» встречается с «Динамо-Анапа». Нет необходимости говорит о том, что болельщиков ждет интересный, по-спортивному валидольный поединок. Начало встречи в 17.30 по московскому времени (1.30 по сахалинскому). Прямая трансляция матча на сайте www.volley.ru

Подробный репортаж о первых двух днях седьмого тура в Анапе читайте на нашем сайте 9 января.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.