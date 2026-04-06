Сахалин завершает малую посевную и готовится к большой

В совхозе «Южно-Сахалинский», как и во всех сельскохозяйственных предприятиях области, кипит работа по подготовке к весенним полевым работам. Буквально только что аграрии завершили малую посевную – заложили основу будущего урожая белокочанной капусты.

– В прошлом году благодаря господдержке, оказываемой со стороны главы и правительства региона, наш совхоз приобрёл торфонабивную машину. Современная технология позволяет быстро и качественно заполнять торфяным субстратом специальные кассеты. В каждой ячейке почва имеет идеальную для растений-малюток плотность и структуру. В этом году оборудование применили в деле, и оно показало себя с самой лучшей стороны, – говорит главный агроном совхоза «Южно-Сахалинский» Алевтина Архипова. – В общей сложности заполнено около 12 тысяч кассет, в каждой – 100 ячеек с проклюнувшейся рассадой. Растениям созданы все условия в отапливаемом помещении, где рассада и будет доходить до кондиции полтора месяца до высадки в открытый грунт в середине мая.

Что это за капуста? Ранняя, средняя и поздняя. «Ферро» и другие сорта, а точнее гибриды ранней капусты, поступят в продажу раньше прочих, они хороши для салатов. Средняя отлично подходит для переработки, к таким сортам относится «ларсия». Поздняя предназначена для закладки осенью на хранение, к таким относится гибрид «аммон».

В зависимости от особенностей сортов или гибридов, на 1 гектаре земли может разместиться 35 – 50 тысяч растений. В целом совхоз выделяет под капусту в нынешнем сезоне 30 гектаров.

Впрочем, по словам главного агронома, у аграриев хватает и других хлопот. Например, активно проводится переборка картофеля, ведь не за горами кампания по высадке клубней на поля. На предприятии составлен собственный рейтинг популярности у покупателей сортов, зарекомендовавших себя с самой лучшей стороны в сахалинских условиях.

Лидирует универсальный «коломбо» с жёлтыми клубнями и отличными вкусовыми качествами. На втором месте широко известная «зекура», также отличающаяся жёлтыми клубнями. Третью ступеньку пьедестала разделяют краснокожие «мемфис» и «ред Скарлет».

Впрочем, предприятие работает над обновлением ассортимента, поэтому к посадочной кампании готовятся и новинки сезона, это «фламинго» и другие сорта.

В целом по области, отмечают в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли, малая посевная продолжится до второй, а то и третьей декады мая. В мае рассаду начнут высаживать в открытый грунт. В общей сложности предстоит вырастить 11,5 млн. единиц рассады, часть её поступит в продажу и будет доступна островным огородникам.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

К слову

В островном регионе действует масштабная поддержка агропромышленного комплекса, подразумевающая, в частности, выделение субсидий на приобретение и доставку удобрений, элитных семян, сельхозтехники, специализированного оборудования. Помимо этого – отраслевая госпрограмма развития сельского хозяйства.

По словам замминистра сельского хозяйства и торговли региона Ольги Шкардюк, вопреки статусу зоны рискованного земледелия Сахалинская область занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке по урожайности картофеля, овощей открытого грунта, самообеспеченности этой продукцией и показывает неплохие результаты на уровне страны.