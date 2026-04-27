«Сахалин» завершил чемпионат России по волейболу среди женских команд в высшей лиге А на пятом месте

После дня отдыха в субботу, 25 апреля, в учебно-тренировочном центре «Восток» Южно-Сахалинска возобновились матчи четырнадцатого тура чемпионата России по волейболу в высшей лиге А среди женских команд.

«Сахалин» в этот день не дал ни малейшего шанса «Москвичке-МВА» (Москва) на победу не только в матче, но и ни в одном сете. В заключительном поединке тура «Динамо-Анапа» и «Сахалин» выдали матч из пяти сетов, который без валидола смотреть было невозможно, и по праву он стал украшением завершения чемпионата на сахалинской земле. Но обо всем по прядку.

В первый день четырнадцатого тура «Амурские тигрицы» (Хабаровский край) и «Динамо-Анапа» подарили любителям этой игры настоящий волейбольный триллер в пяти партиях. Вторая встреча между этими командами, в субботу, на островной земле, получилась не менее напряженной и закрутила такую интригу в турнирной таблице, о которой никто не мог предположить.

«Динамо» с первых розыгрышей вкатилось в игру, выйдя на площадку с настроем одержать очередную викторию в чемпионате и продолжить борьбу за серебряные медали. Десять розыгрышей — и на табло 2:8 в пользу бело-голубых. Как ни старались «Тигрицы» навязать соперницам свой рисунок игры, в первой партии они этого сделать не смогли — 13:25.

Во втором сете команды устраивали просто потрясающие головокружительные затяжные розыгрыши, в которых игроки обеих дружин демонстрировали чудеса реакции, поднимая «мертвые» мячи в защите, добавляя к этому отличную игру на блоке. Амурчанки постоянно ведут 1:0, 3:1, 4:2, 6:4. «Динамо» с огромным трудом догоняет беглянок, а затем выходит вперед 6:7, 8:9, 10:12. «Тигрицы» показывают свой неуступчивый характер 12:12 и подбираются к победе в сете 14:12, 19:15, 21:16. Дружина из Анапы не сдается 21:21, 22:22, 23:23. И все же хабаровчанки смогли прибавить в нужный момент и завершить сет в свою пользу — 25:23, 1:1.

Третью партию бело-голубые начали многообещающе, поведя 0:2, 1:3, 4:6. Дружина с берегов Амура вначале сравняла счет 6:6, а затем своей отличной игрой в атаке и надежной в защите уверенно забрала сет 25:19.

В четвертой партии как ни старались динамовки сдержать атаки разыгравшихся «Тигриц», сделать им этого не удалось. Хабаровчанки постоянно на два-три-четыре очка впереди — 6:4, 10:8, 13:9, 18:15, 20:17, 24:20. Итог 25:20 и 3:1.

После дня отдыха «Сахалин» выходил на площадку против «Москвички-МВА» с максимальной мотивацией. В дебюте встречи островитянки обрушили на соперника такое мощное «цунами», которое отправило «МВА» в глубокий нокдаун — 17:2. В концовке партии диагональная Вероника Марескина «добила» москвичек, сделав на своей подаче подряд три эйса — 25:6.

В начале второго сета «Москвичка» повела 3:4, 4:5. Показалось, что дружина «МВА» начала приходить в себя. Однако хозяйки площадки не позволили гостям перевернуть игру в свою пользу. «Сахалин» в этот вечер играл более качественно и слаженно. Сравняв счет 5:5, островитянки полетели к победе в партии — 13:5, 18:8. 21:12, 25:16, 2:0.

Заключительный сет в матче наши девушки начали с эйса 1:0. При счете 8:2 главный тренер «Москвичек» Андрей Кожин берет очередной тайм-аут. Подопечные не услышали своего наставника. Хозяйки же площадки, найдя результативные настройки в игре, поймав нужное настроение, и в третьем сете организовали разгром — 25:14 и 3:0.

Таким образом, после этой виктории в активе «Сахалина» было 36 побед и 106 очков. У главных конкурентов за пятую строчку в турнирной таблице «Амурских тигриц» 35 побед и 108 очков. В последних матчах чемпионата в случае победы «Тигриц» над «Москвичкой-МВА» с любым счетом и поражения островной дружины в матче с «Динамо-Анапа» количество побед у обеих команд становится равным по 36. И здесь вступает в силу правило соревнований – у кого больше набранных очков. У команды с берегов Амура их больше, и она подвигали «Сахалин» на шестую строчку, а сами поднимались на пятую.

Как и ожидалось, «Амурские тигрицы» завершили поединок с «Москвичкой-МВА» в свою пользу со счетом 3:0 (25:9, 25:15, 25:15). После этого успеха дружина с берегов Амура не покинула УТЦ «Восток», а осталась смотреть матч «Динамо-Анапа» — «Сахалин». Нет необходимости уточнять, за кого в этот вечер болели хабаровчанки.

Дебют встречи был за бело-голубыми 1:0, 3:1. Островитянки бросились в погоню, и она оказалась удачной — 3:3, 4:6, 5:10. Главный тренер «Динамо» Игорь Курносов берет тайм-аут. После минутной паузы на табло горит 8:10. Островитянки отвечают двумя результативными атаками 8:12. Дальше игра пошла на встречных курсах. Положительным было то, что наши девушки постоянно вели в этом противостоянии — 10:13, 12:14, 15:18, 17:21, 21:23 и 23:25.

Оставив за собой первый сет, сахалинки попытались и во второй партии продолжить победный порыв, поведя 2:3, 3:4, 4:5. Другого мнения на этот счет были динамовки. Вначале они сравняли счет 5:5, а затем начали превращать свое небольшое игровое преимущество в положительный результат в счете 8:6, 13:9, 15:11, 19:15. Островитянки старались, бились за каждое очко, но им так и не удалось сдержать атакующий порыв «Динамо» — 25:20 и 1:1.

Третий сет начался в равной борьбе 3:2, 4:3, 5:4. После этого островную дружину было просто не узнать. На площадке бело-голубые просто куражились над островной дружиной — 8:4,12:4, 15:5. Что произошло с подопечными Олега Ляпугина — объяснить невозможно. Девушки наделали столько ошибок на приеме и в атаках, что их хватило бы на несколько матчей. «Динамо», поймав свою игру, разгромило «Сахалин» — 25:11, 2:1.

В четвертой партии «Анапа» продолжала господствовать на площадке 2:1, 4:2, 6:4. И вот здесь островитянки не на шутку разозлились. Вначале они устроили волейбольные качели 6:6, 7:7, 7:9, 9:9, 13:13. «Динамо» убегает вперед 18:15. Казалось, что бело-голубые близки к тому чтобы закрыть матч в четвертой партии, в которой вели 19:16. В очередной атаке Анастасия Богомолова пробивает блок динамовок 19:17. Тут же отлично выстроили блок Дарья Федосеева и Таисия Дробышева 19:18. Дарье Федосеевой этого показалось мало, и она в очередной атаке вколачивает мяч в площадку на половине соперниц 19:19. «Динамо» атакует, но не может пробить блок в исполнении Олеси Ивановой и Таисии Дробышевой 19:20.

Накал борьбы зашкаливал. Трибуны гнали свою островную дружину к победе. Чудеса приема атак творила на площадке капитан команды, либеро Ева Пуляева. Ее реакции могли бы позавидовать не только футбольные вратари, но и хоккейные. Страсти на площадки накалились до предела. Об этом говорит счет 20:20, 20:21, 21:22, 23:23. Бело голубые впереди 24:23 и подают на матч. Сахалинки не сдаются 24:24. Соперник еще раз стоит в шаге от победы в матче 25:24, и снова наши девушки не позволяют им этого сделать 25:25. Затем островитянки получают шанс завершить партию в свою пользу 25:26, и Ксения Велисевич ставит победную точку — 25:27, 2:2.

На тай-брейке сахалинки, поймав кураж, стали громить бело-голубых 1:4, 3:6, 3:8. После смены сторон игра пошла на встречных курсах 5:9, 6:10, 8:13. Однако остановить гонимых сахалинскими болельщиками свою команду к победе в этот вечер призеру чемпионата было уже не по силам — 9:15 и 2:3 в матче.

Эта виктория позволила «Сахалину» сохранить за собой пятую строчку в турнирной таблице. Второе поражение подряд «Динамо-Анапа» практически лишило команду возможности стать серебреными призерами чемпионата.

Перед началом чемпионата, готовя репортаж с тренировки островитянок, задал вопрос главному тренеру Олегу Ляпугину:

«Какое место будет хорошим результатам в итоговом протоколе?».

— Учитывая силу соперников, считаю пятое, — был ответ наставника «Сахалина».

Болельщики в этот вечер остались довольны не только итоговым результатом матча, но и самой игрой. После таких остросюжетных поединков команде прощаются самые обидные поражения по ходу чемпионата.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.

