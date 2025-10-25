В Анапе завершились Всероссийские соревнования по футболу среди ветеранов (60+). Состязания были приурочены к празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На старт турнира вышли двенадцать команд из Казани, Екатеринбурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Волгограда, Сахалинской, Ивановской, Пензенской и Московской областей, а также Республики Калмыкия, Красноярского края и ДНР.

Сначала участники сыграли в четырех подгруппах (по три команды). Две лучшие из каждой подгруппы продолжили борьбу за награды, остальные сыграли за 9 — 12 место.

«Сахалин» в подгруппе проиграл будущему победителю турнира «Митяю» из Екатеринбурга (0:5) и «Рубину-Казань», занявшему седьмое место (0:2). Два поражения отправили его в турнир за 9 — 12 место, для участников которого был учреждён «Кубок Союза ветеранов футбола».

На этой стадии островитяне одержали победы над «Родником» из Ивановской области (5:0), «Строителем» из Калмыкии (3:1) и «Динамо-Сталинград» из Волгограда (5:1).

В итоге «Сахалин» завоевал «Кубок Союза ветеранов футбола», а Абдумалик Лабазанов стал лучшим бомбардиром турнира, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Фото Сахалинской областной федерации футбола.