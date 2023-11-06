«Сахалин» завоевал «Знамя» Островной футбольный клуб вырвал победу в компенсированное время

5 ноября команды второй лиги (дивизион «Б», группа 3) провели матчи шестнадцатого (предпоследнего) тура первенства России по футболу. «Сахалин» в Ногинске противостоял местному «Знамени», сообщила пресс-служба островного минспорта.

За три сезона, что островитяне встречаются со «Знаменем», они еще ни разу не побеждали в Ногинске. Однако в этот раз матч начался для них удачно.

На шестой минуте «Сахалин» не дал сопернику выйти из обороны, перехватил мяч и довел комбинацию до удара. Голкипер «Знамени» парировал его, но первым на добивании был Даниил Большунов, пославший мяч в сетку.

«Знамя» ответило через десять минут. После стандарта Семен Матвийчук точно пробил головой, сравняв счет. Футболисты «Знамени» тут же побежали за бровку поля, чтобы взять телефон у волонтера и сделать селфи.

В начале второго тайма хозяева поля сбили в своей штрафной Василия Чижикова, и Евгений Матрахов уверенно реализовал пенальти.

После этого «Сахалин» стал больше действовать в обороне, где практически не совершал ошибок. Но «ахиллесовой пятой» команды в этом сезоне являются стандарты.

Вот и в этот раз сахалинцы пропустили гол после стандартного положения. На 84-й минуте Гиоргий Бабунашвили навесил с правого фланга, а Виталий Бровчук переправил его в сетку – 2:2.

Можно было, конечно, играть на удержание ничейного счета. Но «Сахалин» решил иначе. На второй компенсированной минуте острую атаку завершил Евгений Матрахов, пробивший с носка с линии штрафной. Мяч вонзился в сетку, принеся победу гостям – 3:2.

— Последние игры мы проводим довольно организованно. К концу сезона ребята почувствовали друг друга, сыгрались. Поэтому такие содержательные игры. Пропускаем необязательные голы после штрафных. Хорошо чувствуем себя в атаке, пошли голы.  Играем одним составом, у нас травмы, болезни. Я благодарен ребятам, что они борются до конца. Остался последний тур. Хотим своих болельщиков на острове порадовать. Жаль, что сезон заканчивается, — сказал наставник «Сахалина» Юрий Дроздов.

«Сахалин» играл в таком сотаве: Руслан Юнусов, Александр Марченко, Тимофей Антонов, Василий Чижиков, Максим Ерусланов, Даниил Большунов, Максим Батраков (Кирилл Могель, 46), Андрей Сорокин, Вячеслав Новиков, Евгений Матрахов, Валерий Альшанский.

Фото ПСК «Сахалин».

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА