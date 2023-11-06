«Сахалин» завоевал «Знамя» Островной футбольный клуб вырвал победу в компенсированное время

5 ноября команды второй лиги (дивизион «Б», группа 3) провели матчи шестнадцатого (предпоследнего) тура первенства России по футболу. «Сахалин» в Ногинске противостоял местному «Знамени», сообщила пресс-служба островного минспорта.

За три сезона, что островитяне встречаются со «Знаменем», они еще ни разу не побеждали в Ногинске. Однако в этот раз матч начался для них удачно.

На шестой минуте «Сахалин» не дал сопернику выйти из обороны, перехватил мяч и довел комбинацию до удара. Голкипер «Знамени» парировал его, но первым на добивании был Даниил Большунов, пославший мяч в сетку.

«Знамя» ответило через десять минут. После стандарта Семен Матвийчук точно пробил головой, сравняв счет. Футболисты «Знамени» тут же побежали за бровку поля, чтобы взять телефон у волонтера и сделать селфи.

В начале второго тайма хозяева поля сбили в своей штрафной Василия Чижикова, и Евгений Матрахов уверенно реализовал пенальти.

После этого «Сахалин» стал больше действовать в обороне, где практически не совершал ошибок. Но «ахиллесовой пятой» команды в этом сезоне являются стандарты.

Вот и в этот раз сахалинцы пропустили гол после стандартного положения. На 84-й минуте Гиоргий Бабунашвили навесил с правого фланга, а Виталий Бровчук переправил его в сетку – 2:2.

Можно было, конечно, играть на удержание ничейного счета. Но «Сахалин» решил иначе. На второй компенсированной минуте острую атаку завершил Евгений Матрахов, пробивший с носка с линии штрафной. Мяч вонзился в сетку, принеся победу гостям – 3:2.

— Последние игры мы проводим довольно организованно. К концу сезона ребята почувствовали друг друга, сыгрались. Поэтому такие содержательные игры. Пропускаем необязательные голы после штрафных. Хорошо чувствуем себя в атаке, пошли голы. Играем одним составом, у нас травмы, болезни. Я благодарен ребятам, что они борются до конца. Остался последний тур. Хотим своих болельщиков на острове порадовать. Жаль, что сезон заканчивается, — сказал наставник «Сахалина» Юрий Дроздов.

«Сахалин» играл в таком сотаве: Руслан Юнусов, Александр Марченко, Тимофей Антонов, Василий Чижиков, Максим Ерусланов, Даниил Большунов, Максим Батраков (Кирилл Могель, 46), Андрей Сорокин, Вячеслав Новиков, Евгений Матрахов, Валерий Альшанский.

Фото ПСК «Сахалин».