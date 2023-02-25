На севере Сахалина бесчинствуют браконьеры

В Охинском районе в верховье реки Дуна на восток в восьми километров от берега лесники обнаружили следы расправы над стадом краснокнижных северных оленей.

Судя по видео с места ЧП, размещенном в соцсетях, варвары на снегоходах устроили кровавую бойню с размахом — убито 25 оленей. Среди них 13 самочек, некоторые из них беременные.

— Куда не поедешь, везде кровь, — комментирует очевидец. — Видно, загоняли табун, таскали животных тросом, подранка догнали и тоже убили…

Как стало известно, прокуратура области, следственное управление региона приступили к проверке, по итогам которой будут приняты меры.