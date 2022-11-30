Север Сахалина накрыла сильная метель, движение между Охой и Ногликами закрыто

В последний день осени два северных района Сахалина оказались во власти стихии – начался сильный снегопад, порывистый ветер и метель. Прогноз синоптиков оказался точным.

С вечера 29 ноября местные власти закрыли движение на автодорогах Оха-Ноглики, а так же трассы, соединяющие Оху с селами Москальво и Восточное. Населению настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.

Для всех школьников Охинского района 30 ноября отменили занятия, такое решение принял мэр Евгений Михлик. Из-за непогоды не состоялся запланированный авиарейс между областной столицей и Охой. Согласно официальному сайту южно-сахалинского аэропорта, с утра его сначала переносили, а потом сдвинули на 1 декабря.

Застрявшие там пассажиры отправили жалобу в телеграм-канал губернатора Валерия Лимаренко – по их словам, о них просто забыли: питания, положенного застрявшим из-за погоды, еще не было, насчет размещения на ночлег тоже нет ясности.

Владимир Павлов.