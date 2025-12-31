Сахалинца задержали в Санкт-Петербурге за сотрудничество с иностранным государством

УФСБ России по Сахалинской области во взаимодействии с УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации – жителя Сахалинской области, 1971 г.р., причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с иностранным государством.

Сахалинец по собственной инициативе установил контакт с представителем одной из недружественных стран Европы для оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации. С этой целью прибыл

в г. Санкт-Петербург, где задержан в ходе совместной операции сотрудников УФСБ России по Сахалинской области и УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при попытке организации конфиденциальной встречи.

Следственный отдел УФСБ России по Сахалинской области возбудил уголовное дело по ст. 275.1 УК России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Гражданин заключен под стражу, сообщила пресс-служба УФСБ России по Сахалинской области.