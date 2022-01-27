Сахалинцам и курильчанам, приехавшим на лечение в областной центр, будут возмещать расходы на проживание

Новая мера социальной поддержки введена по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, сообщает пресс-служба регионального правительства. С просьбой предусмотреть такую финансовую помощь к руководству региона неоднократно обращались жители районов области. Теперь пациентам, которым необходимо получить консультацию, пройти обследование или лечение в областной клинической больнице, будут компенсировать проживание в пансионате.

Получить новую меру социальной поддержки смогут инвалиды любых групп, а также дети войны изо всех районов островной области.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо получить направление лечащего врача по месту жительства. Для удобства сахалинцев и курильчан упрощен механизм подтверждения проживания и лечения. Эти сведения региональное министерство социальной защиты будет получать от министерства здравоохранения в рамках межведомственного взаимодействия.

– Этот вопрос очень актуален для тех, кому по состоянию здоровья необходимо провести несколько дней в областном центре. Раньше, если человеку нужна была консультация или краткосрочное обследование, приходилось из своего кармана платить за пансионат. По поручению Валерия Лимаренко мы нашли решение и теперь будем возмещать расходы на пансионат при областной больнице, – прокомментировала министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.

Компенсацию выплачивают за три дня проживания в пансионате областной больницы – как правило, для обследования больше не требуется. Размер финансовой поддержки будет определяться в расчете 1201 рубль в сутки за одно койко-место. Если пациенту необходимо дальнейшее лечение, его направляют в стационар.

– Это отличная новость. У инвалидов и пенсионеров и так много трат. Я раз в два года прохожу комплексное обследование. Рада, что получится сэкономить. О нововведении мне рассказала мой социальный работник. Теперь она поможет мне записаться к врачу, и я попрошу направление в областную больницу, – поделилась жительница Углегорска Таисия Солуянова.

В этом году новой льготой смогут воспользоваться 470 человек. Это среднее число пациентов, обратившихся за услугой в пансионат за последние несколько лет. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 1,7 миллиона рублей.

Отметим, что сфера социальной защиты в Сахалинской области – одна из самых развитых на Дальнем Востоке. В островном регионе действует более 200 мер поддержки для семей с детьми, пенсионеров, инвалидов и других категорий граждан.

Предусмотрены адресные программы поддержки для помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Ирина Новикова.