Сахалинцам участникам СВО вручили награды

Вчера, 30 март,а углегорцы простились со своим земляком, жителем райцентра Павлом Безменовым, погибшим в ходе специальной военной операции. Проводить его в последний путь пришло много народу.

А семье погибшего охинца, ефрейтора Алексея Степанова – маме Юлии Евгеньевне, отцу Алексею Алексеевичу, брату и сестре в торжественной обстановке передали его медаль «За отвагу». Наш земляк отличился прошлой осенью при наступлении на село Кучерское в Херсонской области. Там он погиб 19 октября о 2022 года… После был подписан указ президента о его награждении, сообщил мэр Охинского района Евгений Михлик.

Житель села Дачного Корсаковского района Ерканат свою награду – Орден Мужества получил лично на Сахалине. Туда он вернулся после контузии, сменив четыре госпиталя, проходя реабилитацию. В зону специальной военной операции он отправился в мае 2022 года. Вместе со своей группой попал под обстрел и очнулся уже в госпитале.

– Жена не знала, что я принял решение ехать воевать. Но по-другому поступить я не мог, ведь стоял вопрос безопасности моей семьи, моей страны. К сожалению, обратно вернуться на поле боя мне после ранения не разрешают врачи, но мысленно я с ребятами. Уверен Россия обязательно победит. У нас нет другого выбора, – сказал боец.

В мирной жизни он планирует работать механиком, чтобы вновь посвятить себя заботе о семье.

Представители корсаковской администрации выразили ему огромную признательность и заявили, что всегда открыты и готовы оказать любую помощь.

Антон Смоляков.