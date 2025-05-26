Сахалинцев бывших не бывает! Галина Алексеевна живет в Воронеже, но не мыслит себя без родного острова

Добрая весточка прилетела в редакцию газеты из далёкого Воронежа от читательницы с большим стажем, по-настоящему влюблённой в Сахалин, Галины Дуденко.

– Я прожила на Сахалине 40 лет, – рассказывает Галина Алексеевна по телефону. – В 1960-м окончила горный техникум в Хабаровске и по распределению прибыла на остров, приступила к работе на шахте «Синегорская». В химической лаборатории нужно было делать анализы добываемого на шахте угля. Так и проработала здесь до закрытия предприятия.

На Сахалине родились мои дети – дочь Ольга и сын Александр. И всё это время наша семья буквально не расставалась с «Советским Сахалином». Из газеты узнавали все последние события, обсуждали публикации на работе и в беседах с односельчанами. В то время вообще люди много читали и выписывали периодику, почтовые ящики ломились от газет и журналов. «Советский Сахалин» обязательно был почти в каждом доме.

Я пере­ехала в Воронеж четверть века назад, но связи с родным островом не теряю. Встречаюсь с бывшими односельчанами, проживающими в разных регионах. Разговариваем, то и дело вспоминаем любимую главную газету области. Вы бы видели, какой замечательный холодильник у меня на кухне – он весь увешан фотографиями и магнитиками, напоминающими о Сахалине и моих знакомых сахалинцах!

Недавно просматривала личные архивы и обнаружила позабытый привет из прошлого. Это небольшое письмецо из редакции газеты, подписанное её сотрудницей Татьяной Аверкиной:

«Галина Алексеевна! Получили Вашу открытку. Большое спасибо за поздравления. Высылаю Вам юбилейный номер «Сов.Саха». Читайте и не забывайте родной Сахалин».

Я вспомнила эту историю. Речь идёт о юбилее газеты в 2000-м, когда «Советский Сахалин» отмечал свое 75-летие. Как быстро пролетает время… Очень огорчило меня известие, что Татьяны Аверкиной уже нет в живых. Но светлая память жива. И в год столетия любимого издания у меня, так же как и 25 лет назад, самые добрые пожелания в его адрес. Желаю дальнейшего процветания газете и моему навек любимому острову! – сказала Галина Дуденко.

Записал Ярослав САФОНОВ.