Сахалинцев и курильчан приглашают принять участие в голосовании за объекты благоустройства

Всероссийское голосование за объекты благоустройства будет проходить до 31 мая. Проекты, которые выберут жители островного региона, будут реализованы в следующем году. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

– Важно обеспечить максимально широкое информирование о голосовании. Оно дает хорошую возможность сделать собственный город либо поселок комфортнее и удобнее для жизни, – сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

– Мы планомерно работаем для достижения цели, определенной Президентом, – в полтора раза повысить качество городской среды к 2030 году. По нацпроекту «Жилье и городская среда» уже благоустроено более 55 тысяч объектов: порядка 22,6 тысячи общественных пространств и 32,8 тысячи дворов, – заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. – Важно, что нам удалось разработать и внедрить эффективный инструмент, который позволяет людям влиять на ход преобразований и выбор приоритетов в части благоустройства. Уже третий год подряд мы проводим всероссийское голосование – в нем участвует все больше россиян, неравнодушных к тому, какими будут их родные города и поселки.

На голосование в этом году вынесены как объекты благоустройства, так и конкретные дизайн-проекты для пространств, которые ранее были отобраны в регионе. Перечень объектов, выставленных на голосование, формируется муниципальными образованиями с учетом предложений жителей. Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет.

– Призываю всех сахалинцев и курильчан принять участие в голосовании. Именно от нашей активности и поддержки зависит как быстро появятся в городах и селах современные и комфортные общественные пространства. Если проект «Формирование комфортной городской среды» позволяет ускорить это, то считаю, что этой возможностью необходимо воспользоваться, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Процесс голосования устроен максимально просто. Проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета, а также через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

– За время проведения онлайн-голосования платформа зарекомендовала себя как эффективный инструмент участия граждан в вопросах благоустройства. Очень важно, что в такую работу вовлечены жители, и мы отмечаем по-настоящему высокий интерес и желание граждан участвовать в формировании и развитии городской среды, – подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. – Из отобранных в рамках голосования за два предыдущих года 4 493 проектов, уже реализовано 2 390. Проекты-победители этого года будут включены в план на следующий год. Кроме того, в ближайшее время мы планируем запустить опросы для определения уровня удовлетворенности граждан качеством городской среды в своем городе, в том числе в рамках реализации конкретных проектов. Также планируется запуск дополнительного функционала для сбора предложений от граждан на голосование 2024 года.

Для того, чтобы помочь гражданам отдать свой голос за территорию или проект по благоустройству, в каждом регионе будут созданы волонтерские штабы. Основные задачи волонтеров – это рассказать о планируемых к благоустройству территориях, помочь жителям проголосовать и ответить на основные вопросы о голосовании. Регистрация волонтеров началась 15 марта. При этом их набор будет продолжаться на протяжении всего периода голосования, сообщает пресс-служба регионального правительства.