Сахалинцев и курильчан приглашают участвовать во всероссийском онлайн-конкурсе «Дорогой жизни названа!»

Конкурс приурочен ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу».

Организатор конкурса – региональная общественная организация «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств». Проводится он при поддержке Администрации Президента РФ, Комитета по культуре Государственной Думы РФ и ряда других ведомств.

К участию в конкурсе приглашаются одаренные дети в возрасте от 3 лет , подростки, творческая молодежь и взрослые. Участниками конкурса могут стать как любители, так и профессионалы, работающие в жанре народного художественного творчества, включающего в себя: авторское, поэтическое, вокальное, музыкально-инструментальное, хореографическое, исполнительское и иные виды искусств. Заявки принимаются на электронную почту: aragorn-studio@mail.ru с пометкой конкурс «Дорогой жизни названа!» до 27 января включительно. Полная информация о конкурсе доступна на сайте.

Отметим, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается ежегодно в нашей стране 27 января. Этот день посвящен всем жителям Ленинграда и воинам, которые его освобождали. Основной целью конкурса «Дорогой жизни названа!» является сохранение исторической памяти о том героическом периоде.