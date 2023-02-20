Сахалинцев на спецоперации защитит сшитая островитянками маскировка

Жительницы Александровска-Сахалинского сделали подарок своим землякам, участвующим в специальной военной операции – сшили для них маскировочные костюмы.

В условиях боевых действий они весьма востребованы.

Людмила Тырсова, Ольга Шатюк, Ольга Исаева и Елена Чернышова рассказали, что давно хотели быть чем-нибудь полезными ушедшим на операцию землякам.

И пришли к мысли, что смогут внести свой вклад в поддержку сахалинцев своими навыками кройки и шитья.

Сделанные ими костюмы пополнили набор помощи участникам спецоперации и жителям Донбасса, которую неравнодушные александровцы несут в пункт сбора гуманитарной помощи. Поддержка организована в рамках регионального проекта «Сопричастность», запущенного по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

Антон Смоляков.

Фото предоставлено местной администрацией.