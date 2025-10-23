Сахалинцев приглашают на «Ночной забег К-70»

Трамплинный комплекс «Высота» в Южно-Сахалинске 1 ноября примет традиционное спортивное мероприятие — «Ночной забег К-70». Соревнования станут ярким завершением летнего бегового сезона в Сахалинской области.

Участникам забега представится уникальная возможность преодолеть подъем на самый мощный трамплин Дальнего Востока. Спортсмены и любители активного образа жизни смогут не только проверить свои силы в нестандартных условиях, но и увидеть панораму Южно-Сахалинска с высоты птичьего полета.

Организаторы подготовили несколько форматов участия: детские и массовые старты, личный и командный зачеты.

Программа мероприятий:

01.11.2025 (Сб) 16:30 — старт первого забега юноши, девушки 2011-2013 г.р.

01.11.2025 (Сб) 20:15 — старт первого забега мужчины, женщины 2007 г.р. и ст.

Подать заявку на участие можно до 30 октября через официальную регистрационную форму по ссылке https://orgeo.ru/event/info/45545