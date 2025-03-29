Сахалинцев приглашают на «Снежный фестиваль» на «Горном воздухе»

«Снежный фестиваль-2025» пройдет на средней станции СТК «Горный воздух» 5 апреля. Это самое яркое и запоминающееся событие. Всех сахалинцев и гостей островного региона приглашают присоединиться к празднику!
Программа мероприятия:
- 11:00 – регистрация.
- 12:00 – парад костюмов и розыгрыш призов!
Номинации для участников «Снежного фестиваля»:
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- «Король и Королева фестиваля»
- «Самый креативный костюм»
- «Сорванцы» (дети до 13 лет)
- 12:40 – жаркий костюмированный спуск.
- 14:30 планируется «Аквапроезд» – это экстремальный проезд через бассейн с водой на лыжах и сноуборде.
Номинации для участников «Аквапоезда»:
- – «Самое эффектное падение»
- – «Лучший трюк»
- – «Самая большая волна»
Всех гостей ждет шоу-программа: музыка, парапланы, Snowbike-выступления и розыгрыши подарков!
Для участников в тематических костюмах разрешены бесплатные подъёмы на канатной дороге до средней станции комплекса с 11:00 до 13:00.
Для участия необходимо зарегистрироваться заранее, либо 5 апреля с 11:00 до 12:00 подойти к администратору на нижней станции СТК «Горный воздух» на регистрацию вместе с заполненной распиской (во вложении).
- Регистрация на «Аквапроезд»:
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKZalEALWHbM9q_fhbSajUpIHcPtm8c38dM8CQ6zINTui7Nw/viewform?pli=1)
- Регистрация на «Жаркий спуск»:
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJBNBqJF-htwNtEt7qbwrn2Jub-yui8b5D2RerEaP-aZH8uw/viewform?usp=pp_url )
Не пропустите самый зрелищный зимний праздник года!
Пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.