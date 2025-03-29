Сахалинцев приглашают на «Снежный фестиваль» на «Горном воздухе»

«Снежный фестиваль-2025» пройдет на средней станции СТК «Горный воздух» 5 апреля. Это самое яркое и запоминающееся событие. Всех сахалинцев и гостей островного региона приглашают присоединиться к празднику!

Программа мероприятия:

11:00 – регистрация.

12:00 – парад костюмов и розыгрыш призов!

Номинации для участников «Снежного фестиваля»:

«Король и Королева фестиваля» «Самый креативный костюм» «Сорванцы» (дети до 13 лет)

12:40 – жаркий костюмированный спуск.

14:30 планируется «Аквапроезд» – это экстремальный проезд через бассейн с водой на лыжах и сноуборде.

Номинации для участников «Аквапоезда»:

– «Самое эффектное падение»

– «Лучший трюк»

– «Самая большая волна»

Всех гостей ждет шоу-программа: музыка, парапланы, Snowbike-выступления и розыгрыши подарков!

Для участников в тематических костюмах разрешены бесплатные подъёмы на канатной дороге до средней станции комплекса с 11:00 до 13:00.

Для участия необходимо зарегистрироваться заранее, либо 5 апреля с 11:00 до 12:00 подойти к администратору на нижней станции СТК «Горный воздух» на регистрацию вместе с заполненной распиской (во вложении).

Регистрация на «Аквапроезд»:

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKZalEALWHbM9q_fhbSajUpIHcPtm8c38dM8CQ6zINTui7Nw/viewform?pli=1)

Регистрация на «Жаркий спуск»:

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJBNBqJF-htwNtEt7qbwrn2Jub-yui8b5D2RerEaP-aZH8uw/viewform?usp=pp_url )

Не пропустите самый зрелищный зимний праздник года!

Пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.