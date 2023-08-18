Сахалинцев приглашают принять участие в заплыве от Корсакова до Анивы

Традиционный заплыв «Доплыть до Победы», приуроченный к Дню освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милмтаристов и Дню окончанию Второй мировой войны, пройдёт в Сахалинской области 2 сентября.

Своё начало мероприятие возьмёт ранним утром в 7.30 на площади Славы Южно-Сахалинска, где участники возложат цветы к мемориалу. А в 8.50 будет дан старт заплыву в селе Первая Падь Корсаковского района. Пловцам придется преодолеть дистанцию порядка 15 километров до пляжа в анивском селе Песчанское, сообщила пресс-служба областного правительства.

Стать участниками соревнований могут все желающие в возрасте 18 лет и старше. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1iGSnmVgo1wggUDu4K4GD9fR4Tffd41JxhQNSmBuHcOI/edit. Приём заявок продлится до 31 августа. Участники обязаны предоставить оригинал медицинской справки-допуска и страховку. Количество слотов ограничено и составляет всего 20 единиц.