Сахалинцев призывают активнее подавать заявки на догазификацию

В островном регионе продолжается работа по догазификации домов. В ближайшее время будет составлена электронная карта социальной газификации, которая позволит профильному ведомству ускорить процесс. Об этом стало известно в ходе совещания представителей правительства области, «Единой России» и газораспределительных организаций. Участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи также приняли сотрудники администраций Южно-Сахалинска, Корсаковского и Тымовского районов.

– Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу догазифицировать 5 тысяч сахалинских домовладений. Призываем жителей области не затягивать с подачей заявок в газораспределительные организации. Лучшее время начать догазификацию своего дома – прямо сейчас. Не надо дожидаться холодов и отопительного сезона, лучше уже сейчас приступить к подготовке дома к приему газа, – отметил министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко.

пр. Победы, 39/Холмское шоссе, 2, тел: +7 (4242) 49-63-33 , email: Подать заявку можно на сайте Единого оператора газификации ( https://connectgas.ru/ ) или в АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», адрес:шоссе, 2, тел:, email: info_shl@gazdv.ru , сайт: gazdv.ru (заявку можно оставить онлайн).

г.Южно-Сахалинск, пр. Мира, 420 , сайт: 8-800-222-94-65 . Жителям Анивского района нужно обращаться в АО «СНК», адрес:, сайт: http://soc65.ru (заявку можно оставить онлайн), тел:

Правительство области оказывает поддержку желающим газифицировать свои дома. Каждый домовладелец может компенсировать до 152 тысяч рублей на подготовку дома к приему газа. В Южно-Сахалинске и Анивском районе действует дополнительная льгота для отдельных категорий граждан на приобретение газоиспользующего оборудования — до 50 тысяч рублей.

Также Газпромбанк предоставляет сахалинцам кредит специально под нужды установки внутридомового газового оборудования. Домовладелец может взять кредит, установить внутридомовое газовое оборудование, а затем закрыть этот кредит, используя компенсацию от регионального правительства.

– К 2025 году планируется подключить к газу 11 тысяч домов. На островном шельфе добывают газ, и будет справедливо, если через три года мы по максимум газифицируем всю Сахалинскую область – и предприятия, и промышленные объекты, и, в особенности, жилые дома, – подчеркнул секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Хапочкин.

В масштабах страны программа догазификации реализуется в рамках поручений Президента РФ Владимира Путина, который в 2021 году поставил задачу ПАО «Газпром» – в газифицированных ранее населенных пунктах выполнить в 2022 году подключение домовладений к сетям газоснабжения безвозмездно и при необходимости подвести газ до границ земельных участков собственников. К настоящему времени в области собрано около 3565 заявок на догазификацию, заключено свыше 1200 договоров, газовые сети построены до границ 1651 домовладений, сообщает пресс-служба регионального правительства.