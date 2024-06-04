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Сахалинцы добыли пять медалей всероссийских соревнований по тяжелой атлетике

Островные тяжелоатлеты завоевали четыре золотые и одну бронзовую медали Всероссийских соревнований по тяжелой атлетике на призы мастера спорта СССР международного класса М. В. Шуваева в Барнауле. Сахалинскую область на турнире представляли воспитанники спортивной школы города Холмска, сообщила пресс-служба минспорта области.

Дамир Шейко среди юношей в возрастной группе 10 – 12 лет в весовой категории «до 33 кг» занял первое место. Также спортсмен стал сильнейшим в абсолютном первенстве по балльной системе Синклера.

Полина Павлович выиграла золотую медаль среди спортсменок 13 – 15 лет в весовой категории «до 59 кг». В абсолютном зачёте Полине вновь не было равных.

Бронзовую награду островному региону принёс Асадхон Назиров. Он выступал в весе «до 33 кг» среди тяжелоатлетов 10 – 12 лет.

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