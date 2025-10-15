Сахалинцы Елена и Николай Поляковы быстрее всех пробежали по горам и лесам вдоль Черного моря

Приятная новость поступила в нашу редакцию из Анапы.

Впервые на черноморском побережье состоялся масштабный фестиваль любителей бега ANAPA VINO TRAIL, он проходил с 10 по 12 октября. Этот фестиваль объединил спорт, гастрономию и захватывающий дух прекрасных черноморских пейзажей. В город-курорт приехали бегуны из 136 городов России. Среди участников были и представители Сахалинской области, Елена и Николай Поляковы, которые вышли на старт в категории 60+.

Необходимо заметить, что данная семейная пара довольно известна в нашем регионе. Поляковы не только участники всех лыжных марафонов и легкоатлетических забегов, но многократные победители соревнований.

Всего на старт мужского забега на дистанцию 35 км вышло более 250 представителей сильного пола в возрасте от 18 лет до 60+. Николай оспаривал первенство в категории самых старших.

У женщин дистанцию 15 км рискнули преодолеть более 300 поклонниц этого вида спорта, так же от 18 лет и до 60+.

Погода в день старта не баловала участников соревнований. Прошедший ночью дождь сделал свое «черное» дело, превратив горные и лесные тропинки, по которым должны были бежать легкоатлеты, порой просто не в проходимые препятствия. Спортсменам приходилось преодолевать не только огромные лужи, но и участки больше похожие на болота, а также показывать чудеса реакции, чтобы не упасть на скользких, как мыло спусках. Большинство участников забегов продемонстрировали сильный характер, выдержку и стремление к победе.

Во время забегов для атлетов были подготовлены пункты питания с местными сырами, орехами и виноградом для восстановления сил. Все участники соревнований могли полюбоваться видами Черного моря, лесов, Кипарисового озера и холмами горного хребта.

На финише каждый спортсмен получил памятную медаль. Победители и призеры поднялись на пьедестал. Среди них были и ветераны спорта Елена и Николай Поляковы. Оба они стояли на высшей ступеньке подиума. Среди 246 финишировавших женщин на дистанции 15 км Елена была лучшей в возрастной категории 60+ и 50+ и заняла тринадцатое место среди всех женщин от 18 лет.

Николай покорил дистанцию 35 км. В возрастной категории 60+ ему не было равных. Среди всех участников в возрасте от 18 лет, а финишировали 219 человек, он в общем итоговом протоколе занял двадцатую строчку.

Игорь Карпук.