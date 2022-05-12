Сахалинцы-фронтовики. В годы Великой Отечественной одни островитяне ковали победу в тылу, другие защищали Родину с оружием в руках

О чем рассказали цифры?

По данным музейно-ме­мори­ального комплекса «Побе­да», в период с 1941 по 1945 год на Северном Сахалине было призвано на военную службу около 21 тысячи человек. Это при том, что численность населения Северного Сахалина составляла к 1941 году около 117 тысяч человек. Южная часть Сахалина, как известно, входила в состав Японии и называлась «Префектурой Карафуто».

– Цифра не окончательная, по мере изучения архивных данных военкоматов, рукописных списков призывников показатель движется в сторону увеличения.

Активная работа с местными архивами продолжается, – сообщил начальник научного отдела учреждения Игорь Самарин. – Большая часть призывников оставалась на Сахалине, остальные отправлялись на фронт. Несколько сахалинцев были представлены к званию Героя Советского Союза, но по факту им был удостоен один – Николай Данилович Грищенко.

Островные Жегловы

По некоторым данным, на фронт ушло более 10 тысяч жителей Северного Сахалина. Внесли свою лепту в достижение Великой Победы и сотрудники право­охранительных органов. МВД опубликовало информацию о том, что в начале 1942 года первая группа из 50 милиционеров-сахалинцев по их настоятельной просьбе отправилась на фронт.

Всего в годы войны с оружием в руках защищали Родину от фашистов 325 сотрудников сахалинской милиции. При этом милиционерам хватало работы и на Сахалине: активизировались мародеры и бандиты, для борьбы с ними потребовалось организовывать истребительные батальоны. Большую поддержку правоохранительным органам оказала общественность.

Огненный плацдарм

«Советский Сахалин» ранее рассказывал о подвиге коренного сахалинца Николая Грищенко. Уроженец села Онор, выросший в многодетной крестьянской семье, воевал на фронтах Великой Отечественной с мая 1942 года.

В сентябре 1943-го в ходе Чернигов-Припятьской наступательной операции (первый этап масштабной битвы за Днепр. – Прим. авт.) шел жестокий бой на плацдарме на западном берегу Днепра в районе деревни Заречье Брагинского района Гомельской области Белорусской ССР. Одной из рот стрелкового полка угрожало окружение, у минометов кончились боеприпасы.

Старший сержант Грищенко получил тяжелое ранение, но продолжал сражаться. Благодаря действиям его расчета стрелковое подразделение отбило контратаки и удержало плацдарм. В том бою Грищенко погиб. За проявленные мужество и героизм старший сержант посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

Победители выбирают Сахалин!

На острове помнят и чтят всех героев, ветеранов Великой Отечественной. И тех, кто не участвовал в Южно-Сахалинской наступательной операции, тоже.

Константин Потапович Кайдалов, например, на Сахалин переехал с Украины в 1956 году и жил до самой смерти в 1996 году в селе Первомайском. Работал плотником в лес­промхозе. Он 1917 года рождения, уроженец Забайкальского края. Воевал с мая 1942 года на Юго-Западном, Южном, 1-м Украинском фронтах. Принимал участие в Сталинградской битве. В боях дважды был ранен.

Звания Героя Советского Союза удостоен за образцовые действия, личную отвагу и мужество в ходе освобождения Запорожской области на Украине. Расчет старшего сержанта Кайдалова, в ту пору командира орудия 4-й батареи 179-го Константиновского истребительно-противотанкового артполка, вступил в бой с шестью штурмовыми орудиями противника.

Три вражеских орудия были подбиты точным огнем, но при этом расчет Кайдалова понес потери. Атаку пехоты противника артиллеристам пришлось отражать огнем стрелкового оружия, было уничтожено до пятидесяти вражеских солдат. Будучи раненным, Кайдалов продолжал управлять боем.

Подобрав раненых артиллеристов и свое поврежденное орудие, бойцы организованно отошли к основным силам… Герой похоронен на кладбище с. Первомайское.

В Поронайске свято чтят память еще одного Героя Советского Союза – Владимира Пермякова. Владимир Васильевич 1924 года рождения, уроженец с. Кокуй Читинской области. С сентября 1942 года воевал на 1-м Белорусском фронте в составе 2-й гвардейской дивизии. Танкист. Прошел боевой путь от Воронежа до Берлина.

Участвовал в битве под Курском, в Корсунь-Шевченковской и Уманьской операциях, освобождал Польшу, штурмовал Берлин. Награжден орденами Славы II и III степени, орденом Отечественной войны I степени, боевыми медалями.

За захват вражеского аэродрома указом президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года Владимиру Пермякову было присвоено звание Героя Советского Союза. С 1954 года ветеран жил в Поронайске, работал главным механиком на хлебокомбинате, слесарем на ЦБЗ. Умер в 1995 году.

Главной площади Поронайска присвоено имя героя. По случаю празднования 145-летия города в 2014 году на ней установлен бюст Владимира Пермякова.

Владимир СЛАВИН.