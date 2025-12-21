Сахалинцы хорошо выступают на соревнованиях различного уровня

Турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный Дню создания отряда мобильного особого назначения (ОМОН) «Тайфун» Управления Росгвардии по Сахалинской области и памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции, прошёл в Южно-Сахалинске.

В соревнованиях приняли участие 130 спортсменов, представляющих сахалинские федерации армейского рукопашного боя, кудо, сават, грэпплинга, военно-спортивные клубы «Буесть», «Ратник», спортклубы «Алыш», «Русичи», «Россия», а также команду Росгвардии, сообщила пресс-служба минспорта региона.

Победителями стали Константин Андрианов, Андрей Мирошниченко, Богдан Ким, Дмитрий Саввин, Ерофей Корзун, Милана Ожогина, Станислав Козырев, Сева Ермаков, Курманбек Жаркынбаев, Матвей Сорокин, Кирилл Михлик, Евгений Лощинин, Захар Ожогин, Артём Фомин, Максим Ручка, Артем Мирошниченко, Алексей Бисиев, Савелий Дубелев, Станислав Плотников, Рашид Рагимов, Родион Руссу, Мухаммадазиз Исакжанов, Данил Дракунов, Владимир Штырц, Антон Самохвалов, Даниил Санин, Андрей Туркеев, Ярослав Скачков, Акжигит Салиев, Игорь Ткаченко, Никита Денисов, Евгений Будник, Акбар Токторбаев, Каюмарс Мурадов, Чалолиддин Хабирзода, Николай Лыков и Алексей Калинин.

* * *

Сахалинцы взяли 33 медали всероссийских соревнований по спортивной борьбе среди юношей и девушек на призы компании «Горняк-1». Они прошли в Южно-Сахалинске.

Звание сильнейших оспаривали 110 спортсменов, представляющих Приморский, Хабаровский, Забайкальский, Краснодарский края, республики Бурятия и Саха (Якутия), Амурскую и Сахалинскую области.

В копилке у сахалинских борцов 33 награды – 9 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых. Из них юноши заработали три медали высшей пробы, восемь раз поднялись на вторую ступень пьедестала и девять раз стали третьими. Девушки одержали победу шесть раз, пятеро завоевали серебро и дважды стали обладательницами бронзы.

* * *

Второй матч домашней серии Женской хоккейной лиги между многократным чемпионом «Агиделью» и дебютантом сезона «Сахалином» прошел в Уфе. Гости из Южно-Сахалинска одержали уверенную победу со счётом 3:0, нанеся уфимской команде одно из редких поражений на домашнем льду в этом сезоне.

Стартовая двадцатиминутка прошла под давлением хозяек. «Агидель» чаще играла в зоне соперника, один раз пыталась реализовать большинство, но открыть счёт до перерыва не удалось. «Сахалинки» создавали ответные атаки, но большую часть времени провели в обороне, надёжно отрабатывая в своей зоне.

Во втором периоде инициатива перешла к сахалинкам. Они в три раза превзошли соперниц по броскам в створ ворот, часто перехватывали шайбу в средней зоне и не давали «Агидели» развернуться. Давление гостей принесло результат на 35-й минуте: Оксана Братищева точным броском «распечатала» ворота Евы Губаревой — 0:1.

После перерыва «Сахалин» быстро упрочил преимущество. Екатерина Лихачёва забила второй гол в матче уже в начале третьего периода. Хозяева не уступали в скорости и настойчивости, создавали моменты, но реализовать их не получалось. Удаления также заставляли уфимскую команду сосредоточиться на защите. Точку в игре поставила Виктория Кулишова на 53-й минуте, переиграв вратаря в ближнем бою — 0:3.

Лучшим игроком встречи была признана вратарь «Сахалина» Карина Золотарева.

— Хочется сказать спасибо девчонкам за самоотдачу, за хорошую игру. Первый матч серии мы тоже провели достойно, но чуть-чуть не хватило. Сегодня продолжили играть в том же духе, и это принесло свои плоды — у нас получилось реализовать ключевые моменты, — отметила Карина Золотарева.

Победа позволила «Сахалину» закрепиться на четвёртом месте в турнирной таблице.

Фото пресс-служба ХК «Агидель».

* * *

В Ижевске провели финал детского Кубка России по решению шахматных композиций. Островные шахматисты «открыли» новый для себя регион. Ведь в столице Удмуртской Республики они ранее не выступали.

Сахалинскую шахматную школу представляли Максим Костерин (U15) и Егор Макаров (U17). Это лучшие решатели островной области, «нарешавшие» уже немало титулов и наград. Вот и в этот раз им удалось распутать замысловатые узлы задач на мат в два, три и четыре хода, обратный и кооперативный мат, а также этюдов.

Егор Макаров занял третье место, став первым сахалинским шахматистом, протиснувшимся в ТОП-3 финала детского Кубка России.

Максим Костерин занял пятое место. Среди сверстников Максим показал лучший результат. Выше него только более старшие ребята.