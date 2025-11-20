Сахалинцы и курильчане стали участниками всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости»

Она задумана для поддержки маленьких пациентов, которые проходят длительное лечение или реабилитацию и побаиваются болезненных процедур – уколов, капельниц, перевязок.

Тем ребятишкам, кто (как в песне «я уколов не боюсь, если надо, уколюсь») проявил храбрость, полагается подарок из коробки. А в ней небольшие новые игрушки: машинки, куклы, настольные игры, раскраски, наборы для творчества… Такие «стимулы храбрости» собрали и продолжают собирать до 2 декабря жители Курильска, с. Рейдово, с. Буревестник, Южно-Курильского района, а также городов и населённых пунктов Сахалина.