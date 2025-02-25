Сахалинцы – лучшие игрок и вратарь школьной футбольной лиги

В муниципальном районе имени Лазо Хабаровского края завершился IV межрегиональный этап всероссийских соревнований по футзалу «Кожаный мяч – школьная футбольная лига». Соревнования проходили среди команд мальчиков 2013 – 2014 г.р. и 2011 – 2012 г.р.

В младшей из них играли семь команд. Победил лицей № 11 из Благовещенска. На втором месте – школа № 1 из Большого Камня. На третьем – школа № 1 из Долинска, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Турнир команд 2011 – 2012 г.р. завершился победой школы из села Дружба Хабаровского края. Серебряные награды увезла на Сахалин школа № 5 из Троицкого. «Бронзу» вручили лицею № 11 Благовещенска.

Два островных футболисты были удостоены специальных призов. Виктор Бельтюков из Долинска – лучший игрок турнира, а Артем Кораблев из Троицкого – лучший вратарь.