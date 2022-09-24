Сахалинцы Марина и Николай Старовойтовы на машине доехали до Калининграда

Первого июня семья Старовойтовых вместе с любимой кошкой Маней сели в машину и поехали в Калининград. Три месяца и три дня путешественники провели в дороге.

Свое путешествие они подробно описывали в соцсетях и поделились своими впечатлениями с журналистом «Советского Сахалина».

— Впервые мы приехали в Калининград в 2013 году. Нам так понравилось, что даже купили там квартиру. Но прожили всего полгода, и я заскучала по Сахалину, — рассказывает Марина. –Автопутешествие — идея мужа. Наконец-то мы смогли себе это позволить, так как я вышла на пенсию, а Коля стал самозанятым. И дети выросли. То есть мы не связаны школой, садом, работой и можем поехать куда угодно.

Перед поездкой мы посетили врачей и дали объявление о сдаче дома в аренду до весны. Договорились с замечательной семьей, которая будет заботиться о моих растениях в саду. Завели кошке паспорт, врач сделал ей необходимые прививки.

Подготовка к поездке была короткой: за один день в гараже проверили тормозные колодки, оказалось, они стерты всего наполовину, поменяли масло и фильтры.

— Какая у вас машина?

— Машина у нас отличная – «Volkswagen Tiguan» 2018 года. Коля мечтал о ней. Раньше, как и большинство сахалинцев, мы предпочитали только японские авто. А в прошлую нашу поездку в Калининград муж несколько месяцев поездил на Volkswagen и влюбился в эту марку.

— Первые километры большого пути — на паромную переправу?

Да, доехали до Холмского порта, погрузились на паром и отправились в Ванино.

— Какой у вас был маршрут?

— С Сахалина до Байкала одна дорога. Вариантов нет. Шли по федеральной трассе. Дальше пошли вопросы. Думали ехать в Питер. Но так как консульство находится в столице, пришлось заезжать в Москву. Оттуда -в Смоленск. Потом хотели провести одну ночь в Минске, но у нас не получилось забронировать отель.

Приятно удивили дороги на материке. В Амурской области через каждые 100 километров точки обслуживания путешественников: душ, стирка, туалет, кафе, гостиница. Но нам это не понадобилось. У нас с собой были газовая плита, посуда, теплая одежда.

Кошке в дороге вначале было тяжело, но потом она привыкла к машине.

А когда мы доехали до Питера, выяснилось, что для пересечения границы нужно чипировать Маню и сделать свежую прививку от бешенства. Причём между чипированием и прививкой должен пройти 21 день.

В общем, она у нас сошла с маршрута. Старшему сыну купили билеты, он на самолёте с ней полетел в Калиниград.

— Какие места за время путешествия вам больше всего понравились?

— Меня впечатлило, насколько у нас красивая страна. Я почему-то думала, что перед Читой будут какие-то пустые земли. Но там очень красиво. Развалины мы видели только за 200 километров до Москвы. Больше мы их нигде не встретили.

Если говорить о регионах, мне больше всего понравилась Бурятия. Там люди, как будто немножко не от мира сего. Спокойнее, добрее. Мы ещё в Бурятии попали на национальный праздник Сурхарбан. Вы слышали про соревнование, когда баранью кость разбивают рукой? Парень держит её на весу и ломает. Можете себе представить?

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.