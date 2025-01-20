Сахалинцы могут получать кешбэк 3% с оплаты счетов за коммунальные услуги

Жители Сахалина могут получать выгоду с оплаты счетов Дальневосточной энергетической компании. Все пользователи Личного кабинета ДЭК, а также клиенты, оплачивающие счета через платёжную страницу ДЭК по специальному QR-коду на квитанциях, могут получить кешбэк в размере 3% при оплате услуги через СБП. Для получения выгоды клиентам достаточно единоразово пройти регистрацию в программе лояльности на vamprivet.ru и совершить платёж по квитанции.

Как оплатить услуги:

При оплате по квитанции отсканируйте QR-код ДЭК (в верхней левой части квитанции) камерой мобильного телефона, выберите способ оплаты через СБП, нажмите «Оплатить», выберите ваш банк из списка банков, появившегося на экране смартфона. Вы автоматически перейдёте в мобильное приложение банка. При оплате в Личном кабинете или мобильном приложении выберите способ оплаты через СБП и нажмите кнопку «Оплатить». При работе на ПК отсканируйте QR-код камерой мобильного телефона. При работе с мобильного устройства выберите способ оплаты через СБП. Подтвердите платёж в мобильном приложении выбранного банка. Готово — оплата совершена!

Кешбэк рублями вернётся на банковский счёт, с которого была совершена оплата, в течение одной минуты.

Подробнее об условиях акции на vamprivet.ru. Акцию проводит ДЭК совместно с НСПК (операционный платёжный и клиринговый центр СБП).

*Срок акции с 00:00:00 по мск 15 ноября 2024 г. до 23:59:59 по мск 30 июня 2025 г. Необходима регистрация в программе лояльности АО «НСПК». Организатор акции – АО «НСПК». Сведения об организаторе акции, правилах проведения акции, размере кешбэка, начисляемого клиенту, и правила программы лояльности АО «НСПК» доступны на сайте https://vamprivet.ru. Кешбэк — денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг). Имеются ограничения.

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».