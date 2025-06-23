Сахалинцы на первенстве России по тяжёлой атлетике среди юниоров завоевали четыре медали

Во второй день первенства России по тяжёлой атлетике среди юниоров U-15 – 23 нашу область представлял мастер спорта Сергей Девяшин в категории до 67 кг.

В рывке, в первом подходе, сахалинец заказывает 120 кг и укрощает штангу. Точно такой же вес фиксирует спортсмен из Оренбургской области Кирилл Лабарев. Лидерство после первой попытки захватил представитель Краснодарского края и Ульяновской области Альберт Шарков. Ему покорилась штанга весом 130 кг. Во втором подходе Сергей и Кирилл заказывают 125 кг. Сахалинец не смог зафиксировать штангу. Оренбуржец справляется с поставленной задачей. Альберт заказывает 135 кг и укрепляет своё лидирующее положение. Третью попытку юниоры дружно провалили. Сергей Девяшин не смог покорить штангу весом 126 кг, Кирилл Лабарев – 131 кг, Альберт Шарков – 140 кг.

Судьба большой золотой медали по сумме двух попыток должна была решиться в толчке. В первом подходе сахалинец фиксирует штангу весом 145 кг. Его конкуренты заказывают на 5 кг больше, и оба не допускают осечки. Девяшин увеличивает вес штанги до 149 кг, но она ему покоряется только в третьем выходе на помост. Таким образом, набрав в сумме 269 кг, островитянен гарантировал себе бронзовую медаль. Кирилл Лабарев во втором подходе справляется с весом 155 кг. Альберт Шарков фиксирует 156 кг. Третий выход на помост был неудачным для обоих. Кирилл не справился со штангой в 157 кг, Альберт – в 160 кг. Звание чемпиона России с суммой 291 кг завоевал Альберт Шарков. Отстав от чемпиона на 11 кг, «серебро» у Кирилла Лабарева. Замкнул тройку призеров Сергей Девяшин.

В заключительный день соревнований последними на помост вышли атлеты в весовой категории 109+. Сахалинец Глеб Отпущенников уже в первом подходе к штанге весом 156 кг в рывке дал понять соперникам, что готов бороться за медаль самой высшей пробы. Артём Иванов (Ставрапольский край) также фиксирует 156 кг. Его товарищ по команде Никита Горбатенко заказывает вес 165 кг и укрощает штангу. Во втором подходе Глеб поднимает штангу весом 161 кг, в третьем – на 1 кг больше. Артем только в третьей попытке смог зафиксировать 161 кг. Никита подняв 175 кг, сделал серьезную заявку на викторию по сумме двух упражнений.

Толчок островитянин начал неудачно. Штанга весом 195 кг не покорилась Глебу Отпущенникову. В свою очередь Артём Иванов справляется с весом 193 кг, Никита Горбатенко фиксирует 196. Во втором подходе сахалинец берёт 196 кг. Артём Иванов – 201 кг, Никита Горбатенко – 202 кг. Чтобы обойти соперника в борьбе за серебряную медаль по сумме двух упражнений, Глеб Отпущенников заказывает вес 201 кг. Но штанга нашему атлету не покорилась. Неудачным был третий подход к снаряду весом 205 кг у Артёма Иванова. В ранге чемпиона России Никита Горбатенко пытался покорить штангу в 210 кг. Увы.

Набрав в сумме двух упражнений 377 кг, Никита поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета. Артём Иванов с результатом 362 кг пополнил свою коллекцию спортивных наград серебряной медалью. Глеб Отпущенников замкнул тройку призеров – 361 кг.

На прошедшем первенстве четыре сахалинских тяжелоатлета завоевали по сумме двух попыток золотую и три бронзовые медали. Кроме того, у островитян одна золотая и серебряная, четыре бронзовые награды в отдельных видах программы. Урожай медалей, смело можно сказать, впечатляет.

Во время торжественного закрытия соревнований заместитель министра спорта Сахалинской области Сергей Камелин вручил памятный адрес в честь семидесятилетия заслуженному мастеру спорта СССР, первому сахалинцу, ставшему чемпионом мира и Европы, чемпионом СССР, шестикратным рекордсменом мира Анатолию Козлову.

Игорь КАРПУК.

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